Bollette che aumentano? Prova con le lampadine, ecco quanto risparmi

Bollette che aumentano e non sai proprio come fare per contenere i costi? Prova con le lampadine, ecco quanto risparmi.

Le spese per la casa gravano, col passare del tempo sempre in maniera più evidente, sulle tasche di tantissime famiglie italiane. Ma come fare per fronteggiare l’aumento dei costi in bolletta, senza però rinunciare eccessivamente all’uso della corrente?

Queste nuove lampadine potrebbero davvero fare al caso tuo; arriva una nuova etichetta, provale e vedi quanto potresti risparmiare sulla bolletta.

Bollette che aumentano, prova con le nuove lampadine: ecco quanto risparmi

Da qualche mese, con l’intento di diminuire l’impatto sull’ambiente e far risparmiare, è stata lanciata una nuova etichetta energetica per tutti i prodotti legati all’illuminazione.

Per quanto riguarda le lampadine quindi, le classi di efficienza vanno ora da A a G (eliminate vari classi intermedie come “A+”, “A++” e “A+++”) e sull’etichetta vengono anche indicate altre informazione come il tipo di luce (bianca calda, bianca neutra, bianca fredda) e la dimmerabilità (intensità luminosa).

Inoltre, sulla confezione del prodotto (ma anche in un database pubblico chiamato EPREL, consultabile grazie al QR code sul prodotto) è indicata la durata media della lampadina, le indicazioni su resa dei colori e le indicazioni su lampeggiamento.

Questa nuova etichetta si trova già sui prodotti consegnati a partire dallo scorso settembre, anche se le lampadine con le vecchie etichette possono ancora essere vendute; per aiutare i consumatori nella scelta comunque, Altroconsumo ha inaugurato un progetto (chiamato Horizon 2020) che indica un maggior risparmio energetico.

Altroconsumo mette anche a disposizione degli utenti un calcolatore che permette di capire il consumo dei propri dispositivi elettrici all’interno dell’abitazione, anche avendo informazione sul nuovo sistema di regolazione dei consumi.

Con qualche accortezza e acquistando i giusti dispositivi e le giuste lampadine, si può ottenere la stessa efficienza risparmiando però in maniera sostanziale sulla bolletta; un obiettivo che molte famiglie, sicuramente, sperano di raggiungere.