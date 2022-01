Covid: tutte le nuove regole in arrivo, spiegate in modo chiaro!

Inoltre la maggior parte dei governatori regionali ha richiesto la non sospensione del Green Pass ai positivi asintomatici con dose booster e anche di eliminare l’obbligo del tampone dopo i 5 giorni di auto sorveglianza.

Ma non è finita qui, uno dei nuovi piani al vaglio del Governo è l’eliminazione del sistema dei colori delle Regioni, insomma questo porterebbe far cambiare tutto da un momento all’altro.

Invece per quanto riguarda il Green Pass, Mario Draghi avrebbe già firmato il nuovo elenco dei luoghi in cui potrà accedere anche senza la vaccinazione o il tampone obbligatorio. Tra questi dovrebbero rientrate: supermercati, negozi alimentari, farmacie, caserme e gli studi medici e veterinari

Invece continuerà ad essere necessario per fiorai, negozi per neonati, profumerie e ad ogni altra attività commerciale che non è ritenuta indispensabile. Tra i luoghi in cui non verrà richiesto il Green Pass il ministero dello Sviluppo Economico vuole aggiungere anche i tabaccai, edicole e librerie.

Ricordiamo che con l’ultimo Decreto Draghi sono stati introdotti dei nuovi obblighi a partire dal 20 gennaio, dove la certificazione verde sarà necessaria anche per andare dai parrucchiere ed estetisti. Ma non solo dai primi du febbraio sarà necessario avere il Green Pass base anche entrare in banche, in posta, negli uffici pubblici, nei negozi e nei centri commerciali.

Vi sembra tutto abbastanza chiaro? non ci resta che aspettare le prossime notizie per capire come comportasi.