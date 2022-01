Flora Canto, ecco la rivelazione su Enrico Brignano che tutti aspettavano: la grande notizia rivelata ai fan.

Attrice e showgirl televisiva, Flora Canto è conosciuta da tutti per essere la compagna del comico Enrico Brignano, con cui è ormai felicemente impegnata da diversi anni.

I due sono a tutti gli effetti una famiglia, tanto che il loro amore è stato suggellato dalla nascita di Martina, la loro bambina, ormai cinque anni fa; ora però, la stessa Canto fa una rivelazione sul suo compagno che in tanti aspettavano da tempo.

Flora Canto, la rivelazione su Enrico Brignano che aspettavano tutti da tempo

Ospite da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, la showgirl ha parlato a tutto tondo del suo rapporto con Enrico Brignano, svelando alcuni interessanti retroscena; finalmente, è anche arrivata la notizia che tutti aspettavano da tempo.

Flora ha infatti confermato le prossime nozze dei due, svelando finalmente la data del grande giorno; i due potranno suggellare finalmente il loro amore, anche davanti alla loro bambina.

“Sarà a luglio, speriamo di arrivarci perché con la pandemia…” rivela la Canto, che comincia a fare già tutti gli scongiuri del caso considerato il particolare periodo storico in cui viviamo.

Continuando a parlare con la conduttrice, Flora ha rivelato anche dei dettagli riguardanti la cerimonia: “Sono in ritardo non ho scelto neanche l’abito ma ho scelto la location, diciamo che è sul mare. Faremo una cerimonia all’americana con Martina che porterà le fedi” spiega l’ex-tronista.

Quanto al rapporto con Brignano, la Canto ha rivelato che non è esente da difetti e difficoltò, ma che è comunque più solido che mai: “Ha il suo bel caratterino, litighiamo molto perché abbiamo due caratteri molto forti. ma poi non riusciamo a stare arrabbiati e lontani. Per questo duriamo già da 10 anni” conclude Flora.

Se tutto andrà come previsto quindi, tra gli eventi della prossima estate ci sarà anche il matrimonio della coppia, più felice che mai nel compiere il grande passo.