Pippo Baudo: sapete quant’è la sua pensione? Incredibile!

In tantissimi conosciamo il grandissimo presentatore italiano, Pippo Baudo, ma in quanti conoscono l’importo della sua pensione? Scopriamolo.

Lui è praticamente un pilastro della storia televisiva italiana, è impossibile non conoscerlo e non averlo mai visto.

Stiamo parlando ovviamente di una persona che ha scoperto mille personaggi televisivi diventati poi famosi con gli anni, si proprio lui Pippo Baudo.

Da qualche tempo prende la pensione, ma sapete di quale importo stiamo parlando? E’ davvero incredibile!

Pippo Baudo: la sua pensione shock

In questo momento è assente dal piccolo schermo da un po’ di tempo e si sta godendo giustamente il suo meritato riposo dopo anni davvero molto intensi.

Come non ricordare tutti gli anni in cui ha presentato in modo sempre impeccabile il Festival di Sanremo che ha breve rivedremo condotto per la terza volta da Amadeus.

Ovviamente, il grandissimo Pippo Baudo in questo momento riceve la pensione, ma dispone anche del patrimonio che ha accumulato negli anni.

In tanti pensano che la sua pensione sia una quota incredibile, ma a rivelare il tutto ci ha pensato Orietta Berti.

Ha infatti dichiarato, che sia lei, che il mitico Pippo Baudo hanno una pensione di 900 euro al mese, perchè da metà degli anni sessanta fino agli ottanta, quasi nessuno versava i contributi, era una procedura normale, e per questo motivo che il loro importo è così basso, come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Anche se l’importo è basso della pensione, Pippo Baudo, ovviamente può contare sul suo patrimonio accumulato negli anni, si vocifera infatti che l’importo per ogni festival che ha condotto è intorno agli 800.000 euro.

Insomma l’importo dell’assegno mensile è basso ma può contare su tutto il resto e siamo sicuri che sicuramente non abbia particolari problemi a livello economico.

Ma per altri personaggi famosi non è la stessa cosa, in molti infatti continuano a lavorare anche in età avanzata.

Di recente anche Ornella Vanoni aveva dichiarato che qualcuno si era approfittato di lei, e del suo patrimonio.

E voi immaginavate che il mitico Pippo Baudo aveva un importo per la pensione di questo genere?