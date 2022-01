Anna Tatangelo, l’annuncio che tutti aspettavano: la cantante e conduttrice esce finalmente allo scoperto per la gioia dei fan.

La Tatangelo ha vissuto un 2021 strepitoso, che l’ha vista non soltanto ritrovare l’amore fra le braccia del rapper Livio Cori, ma anche fare il suo esordio in televisione come conduttrice in Scene da un matrimonio

La cantante, in questi ultimi mesi, è stata anche fra i giudici di All Together Now, al fianco di Michelle Hunziker; un periodo veramente d’oro che pare continuare per Anna, considerato anche l’annuncio che tutti aspettavano ormai da tempo.

Anna Tatangelo, l’annuncio che tutti aspettavano: ecco di cosa si tratta

Anna tornerà presto in tv: è questa la notizia che tutti aspettavano, viste anche le sue buone prestazioni nel programma di Canale 5. Attraverso una storia su Instagram, la cantante ha rotto il silenzio sul programma spiegando quando arriverà la nuova edizione del programma, che a quanto pare la vedrà di nuovo al timone.

“Ho il piacere di annunciarvi che la seconda stagione di Scene da un matrimonio si farà!!!Ovviamente la seconda edizione partirà con qualche settimana di ritardo per evidenti problemi legati al Covid” spiega la Tatangelo, anticipando anche alcune informazioni sulla messa in onda.

Visto l’aumento dei contagi e la nuova situazione con la pandemia causata dal COVID-19, Scene da un matrimonio non andrà in onda nella data inizialmente prevista, ma tornerà comunque presto su Canale 5.

Questo, ovviamente, grazie al grande affetto che il pubblico ha dimostrato ad Anna e al suo programma: “Grazie per il grande affetto che mi dimostrate sempre” ci tiene a sottolineare la cantante.

Chissà che, proprio continuando a condurre il programma, non possa convolare a nozze anche la stessa conduttrice; la storia d’amore con Livio Cori, stando anche a quanto emerge dai social, pare andare veramente a gonfie vele e un matrimonio tra i due non risulterebbe poi così strano.

Invogliata dal programma, magari anche Anna dirà presto il fatidico “sì”? Magari qualcuno potrebbe raccontare il suo di matrimonio…