Cover del cellulare, i mille utilizzi che non immagini: non soltanto protezione per il nostro smartphone, veramente da non credere.

Considerato il valore e la fragilità degli smartphone, ormai è impensabile avere un cellulare senza una cover adatta a proteggerlo da eventuali urti o cadute; che siano semplici o colorate, o addirittura personalizzate, sono anche queste sicuramente un tratto distintivo del nostro stile.

Cambiato telefono, oppure passata la passione del momento per un determinato colore o una determinata fantasia, via una cover per fare spazio ad un’altra; invece di buttarla però, la si può utilizzare in maniera creativa per creare altri oggetti.

Cover del cellulare, i mille utilizzi che non immagini: ecco come si può riutilizzare

Come tanti altri oggetti, anche la cover si può ‘riciclare’, usando il suo materiale per un altro utilizzo dando parecchio spazio alla fantasia; se nella vita tutti si trasforma, perché non applicare questo principio anche ad una cover?

Tra le varie idee, la cover può essere riutilizzata come portasapone, oppure come portaspugna; in questo caso non è necessario nessun intervento, basta semplicemente capovolgerla ed inserire al suo interno l’oggetto desiderato.

Sempre in questo modo, la cover può diventare anche un simpatico (e magari anche elegante) portacandela, da modificare magari tagliandola in base al tipo di candela; molti altri oggetti piccoli possono essere inseriti al suo interno, come magari dei gioielli o alcune monete che utilizziamo per le piccole spese di tutti i giorni.

Leggi anche –> Sabrina Ferilli da giovane: meglio oggi o prima? Decidete voi

Se invece volete dare un po’ più di spazio alla creatività, ecco che le cover possono diventare dei colorati e allegri sottobicchieri; vi basterà in questo caso ritagliarle per fargli assumere la forma che più gradite, e magari anche aggiungere delle decorazioni dando sfogo alla vostra vena artistica.

Leggi anche –> Red Canzian: il video che tutti i follower aspettavano

Magari, col materiale avanzato della cover, potete anche realizzare un segnalibro da usare per le vostre letture, oppure come piattaforma su cui apporre il vostro biglietto da visita. Gli utilizzi sono veramente diversi, come diverse sono le idee che la nostra fantasia può generare.