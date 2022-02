Cucina: torta di pane e cioccolato, una goduria per gli occhi

Cucina: ricetta super golosa della torta di pane al cioccolato. Niente di più semplice. Ottima per evitare gli sprechi. Provala anche tu!

Ecco una ricetta squisita che ha come protagonista un alimento presente in tutte le case degli italiani e che vanta di secoli e secoli di tradizione. Il pane. Con lui, in cucina, ci si può sbizzarrire ed è ottimo anche per preparazioni dolci. Vi sarà capitato qualche volta di dover trovare alcuni metodi alternativi per riutilizzare il pane avanzato. Buttarlo è veramente un peccato!

Si possono fare mille cose con il pane raffermo oltre alle classiche polpette o alla pappa al pomodoro. Se non volete cucinare sempre le solite ricette, eccone una deliziosa, che fa proprio al caso vostro: torta di pane al cioccolato. Vanta di una morbida consistenza ed ha un sapore estremamente delicato. La ricetta può essere personalizzata aggiungendo, a piacere nell’impasto, nocciole, noci, pinoli o dell’uvetta.

Cucina, torta di pane al cioccolato: ricetta per zero sprechi!

Difficoltà: bassa

bassa Tempo di preparazione: 50 min.

50 min. Tempo di cottura: 40 min.

40 min. Conservazione: 2-3 gg. in appositi contenitori a chiusura ermetica

Ingredienti (dose per 6 persone):

uova 2

cacao amaro 30 g

latte intero 700 ml

granella di noci 40 g

pane raffermo 500 g

zucchero di canna 120 g

Preparazione:

Prendere un pentolino e versare il latte per farlo scaldare. Appena starà per bollire toglietelo dai fornelli e versatelo in una ciotola contenente il pane, in modo che lo assorba. Utilizzare una forchetta per sbriciolare il pane ammorbidito ed aggiungere: uova, zucchero, cacao e granella di noci. Amalgamare il composto con l’aiuto di una spatola.

Nel frattempo, foderare una teglia, dal diametro di 24 cm, con la carta forno e versare il composto ottenuto al suo interno. Livellarlo sempre con la spatola ed infornare a 180° per 40 min. (modalità ventilata). Sfornare e lasciar raffreddare su una griglia, prima di servirla.

