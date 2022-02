Termometro: sai che va sempre pulito? Ecco come

Vediamo insieme uno strumento che in questo periodo dell’anno, ma non solo, viene utilizzato spessissimo, e come andrebbe pulito.

In inverno tra influenze varie, ed il Covid che negli ultimi ha influenzato in modo importante le nostre vite, il termometro viene spesso utilizzato.

Ma forse non tutti sanno che andrebbe pulito ogni volta dopo il suo utilizzo, ma come va fatto? Ecco che arriviamo noi e vi indichiamo tutto.

Termometro: come pulirlo veramente

Iniziamo con il dire che ovviamente il termometro viene utilizzato da tutti i membri di una stessa famiglia e per questo va igienizzato con molta cura.

Ci sono però diversi tipi di termometro, e per questo motivo vi indichiamo per ciascuno di loro qual’è il metodo migliore.

Come prima cosa vi ricordiamo sempre che vanno conservati con molta cura, in un posto sicuro, e che se in quel momento lo sta utilizzando solamente una persona lo possiamo pulire solamente quando viene messo apposto perchè non serve più.

Iniziamo dal termometro digitale, è quello maggiormente in uso in tutte le case, e per pulirlo è davvero molto semplice bisogna usare alcol al 60% o della candeggina.

Ovviamente non va versato il prodotto direttamente sul termometro, ma bagnoamo un batuffolo di cotone e poi lo passiamo sulla superferice.

Successivamente lo sciacquiamo con acqua fredda per togliere le tracce di alcol, facendo massima attenzione a non bagnare i componenti digitali non mandando le gocce sul display quindi.

Lasciamo asciugare il tutto all’aria oppure con un panno pulito, ma se non abbiamo alcol o candeggina andrà benissimo anche acqua e sapone.

Passiamo ad un’altro termometro molto diffuso, ovvero quello auricolare, dove il sensore si può cambiare senza problemi, e con la stessa facilità pulirlo.

Utilizziamo lo stesso metodo dell’altro con un batuffolo di cotone immerso nell’alcol e poi lo facciamo asciugare, mi raccomando non mettiamolo mai nell’acqua.

Ultimo termometro, quello a infrarossi per la fronte, che possiamo utilizzare senza problemi anche sul polso, e che negli ultimi due anni è diventato di uso frequentissimo.

In questo caso sarebbe consigliato pulirlo sia prima di utilizzarlo che dopo, con un panno o sempre un batuffolo di cotone con alcool.

Ma possiamo utilizzare anche delle salviettine igienizzanti se le abbiamo in casa e sempre lasciarlo all’aria per farlo asciugare.