Gianni Morandi: tutte le curiosità sui figli, in pochissimi le conoscono

Gianni Morandi, tutte le curiosità sui figli che non immagini: chi sono e con chi li ha avuto il cantante romagnolo.

Con la tipica energia da adolescente che lo contraddistingue sempre, Gianni Morandi è tornato di nuovo protagonista al Festival di Sanremo, lui che non soltanto lo ha vinto diverse volte da concorrente, ma lo ha anche presentato.

A 77 anni, ha portato sul palco dell’Ariston un’energia incredibile, cantando anche in coppia con Jovanotti (co-autore del suo brano) nella serata Cover; ma se Morandi lo conosciamo benissimo, come cantante, conduttore e perfino attore, conoscete i suoi figli? Eccoli.

Gianni Morandi, tutte le curiosità sui figli che non immagini

Nella sua vita, Gianni Morandi ha avuto due grandi amori: il primo è stato l’attrice Laura Efrikian, mentre l’altro Anna Dan, sua attuale moglie. Dal primo matrimonio con la Efrikian il cantautore ha avuto tre figli, Serena (purtroppo morta alla nascita), Marianna (nata nel 1969), e Marco (nato nel 1974); con Anna Dan ha invece avuto Pietro, suo quarto figlio e noto rapper di Bologna.

Tutti i figli maschi di Morandi hanno deciso di seguire le orme del padre, iniziando una carriera nel mondo della musica; classe ’97, ad esempio Pietro è noto col nome d’arte TrediciPietro.

Quanto a Marianna invece, ha studiato come attrice all’Accademia di Arte drammatica di Roma e attualmente lavora in un’agenzia di comunicazione da lei fondata, con sede a Bologna.

Particolarmente curiosa la vita privata di quest’ultima, che è stata impegnata a lungo con Biagio Antonacci: i due hanno avuto insieme due figli, Paolo e Giovanni; quanto a Marco, è sposato da dieci anni con con Sabrina Laganà (ufficio stampa di tanti vip) ed ha tre figli. In totale dunque, al momento Morandi ha cinque nipoti, in attesa magari che anche Pietro metta su famiglia, anche se al momento non è chiaro se sia single o meno.

Leggi anche –> Roberto Saviano: tutte le curiosità che non sai su di lui

Con tutti e tre i suoi figli Gianni ha un bellissimo rapporto, e tutti e tre vivono attualmente a Bologna e amano trascorrere del tempo nella casa di campagna; il ricordo di Serena è comunque sempre vivo nella famiglia Morandi.

Leggi anche –> Sanremo: incidente in platea, ecco cosa è successo e come stà la donna

Quanto alle curiosità, Marco ha studiato musica sin da bambino, in particolare uno strumento come il violino; quanto a Pietro invece, ha confessato in varie interviste di aver ricorso alla psicoterapia per risolvere i suoi problemi col successo del padre.