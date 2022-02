Roberto Saviano, tutte le curiosità che non sai su di lui: le informazioni sul celebre scrittore, ospite sul palco dell’Ariston.

Per l’edizione del Festival di Sanremo di quest’anno, Amadeus non soltanto ha puntato su tanta ironia chiamando Checco Zalone, ma ha anche deciso di lasciare spazio sul palco dell’Ariston a Roberto Saviano.

Il celebre scrittore e giornalista, che da anni vive sotto scorta, ha incantato la platea presente e anche il pubblico a casa; ma pensate davvero di sapere tutto su di lui? Ecco alcune curiosità sicuramente poco conosciute.

Roberto Saviano: tutte le curiosità che non sai su di lui

Nato a Napoli nel ’79, Saviano è conosciuto da tutti per essere l’autore del best seller Gomorra, vero e proprio reportage sotto forma di romanzo inerente alla Camorra e alla Criminalità organizzata, diventato come sappiano una serie televisiva di successo.

La sua vita da allora è cambiata e, sebbene viva sotto scorta, ha deciso di non rinunciare a nulla anche se, come rivelato, rimpiange di non poter più festeggiare i compleanni (cosa che prima del 2006 odiava fare).

Vista la sua situazione, gli è anche capitato di viaggiare all’estero da solo ma sotto falsa identità, utilizzando alcuni camuffamenti per non farsi riconoscere. In molti non sanno probabilmente che anche la sua famiglia è costretta a vivere sotto scorta, motivo per il quale ha confessato a Radio Due di sentirsi parecchio in colpa.

Non tutti però pare apprezzino lo scrittore: ha da sempre un rapporto complicato con il leader della Lega Matteo Salvini, che ha definito “ministro della Malavita”; dal canto suo, Salvini ha più volte minacciato di togliergli la scossa, suscitando lo sdegno dell’opinione pubblica.

A prescindere dall’opinione di Salvini, in molti stimano molto lo scrittore, tanto che due città come Firenze e Milano gli hanno concesso la cittadinanza onoraria; inoltre, ha anche un asteroide che porta il suo nome, 278447 Saviano.

Leggi anche –> Giulia De Lellis: i fan sono in ansia, ecco cosa succede

Molto attivo sui social, nel 2010 ha avuto l’occasione di conoscere Bono Vox degli U2, che gli ha dedicato tra l’altro la famosa canzone del gruppo Sunday Bloody Sunday. Una grande amicizia l’aveva anche con Pietro Taricone, purtroppo scomparso da anni; con l’ex-gieffino aveva frequentato lo stesso liceo a Caserta.

Leggi anche –> Love is in the air anticipazioni: Eda e la scoperta shock

Quanto alla vita privata, pare possa essere fidanzato con Maria Di Donna, in arte Meg, cantante che ha fatto parte del gruppo partenopeo 99 Posse; la conferma, per ovvi motivi, non è mai arrivata.