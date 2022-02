Giulia De Lellis, i fan sono in ansia per l’influencer: ecco cosa succede all’ex di Uomini e Donne, veramente incredibile.

Giulia De Lellis pare aver preoccupato tutti i fan. L’influencer romana, conosciuta da tutti grazie alla sua esperienza a Uomini e Donne, ha ora una brillante carriera, ma pare che presto dovrà affrontare una grande sfida.

Sempre impegnata come modella e testimonial, dotata di grande bellezza, dopo le burrascose storie d’amore avute la De Lellis ha trovato stabilità tra le braccia di Carlo Beretta; nonostante il periodo felice, anche dopo aver avuto il Covid, i fan sono veramente in ansia per lei.

Giulia De Lellis, i fan sono in ansia: ecco cosa succede all’influencer

Il 2022 pare non essere proprio iniziato nel migliore dei modi per la De Lellis; qualche settimana fa, ha passato il suo 26esimo compleanno in quarantena e, ora, annuncia ai fan una notizia che li mette tutti quanti in ansia.

Come rivelato dalla stessa influencer tramite il suo profilo Instagram, dovrà presto dedicarsi esclusivamente alla sua salute; dopo aver effettuato alcuni controlli, deve per forza sottoporsi ad un’operazione che ormai da tempo cercava di rimandare.

“Ho fatto accertamenti vari per operazioni che continuo a rimandare ma che, ahimè, dovrò fare presto. La salute prima di tutto” le parole sconvolgenti della De Lellis, subito sommersa dall’affetto dei fan, che le hanno mandato tanto sostengo e augurato veramente tanta fortuna.

Dopo aver affrontato il COVID-19 (comunque con sintomi lievi, nonostante qualche giornata veramente difficoltosa) La De Lellis si prepara dunque a dover tenere di nuovo sotto controllo la sua salute.

Brutte notizie per lei potrebbero arrivare anche sul fronte lavorativo, considerando come il suo programma, Love Island Italia, potrebbe non tornare con una seconda stagione.

Il discreto successo avuto al momento dell’esordio sembrava far dormire sogni tranquilli alla De Lellis, ma a quanto pare i vertici di Discovery siano molto titubanti su un eventuale rinnovo; niente di certo e definitivo al momento, coi fan che sembrano (giustamente) più interessati allo stato di salute di Giulia che alla sua carriera lavorativa.