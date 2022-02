Caffè: il momento migliore per prenderlo, da non credere

A che ora bevi il caffè? forse non sai che esiste un momento ben preciso in cui bisognerebbe berlo, è importante per la tua salute. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cosa c’è di meglio di un buon caffè al mattino? sicuramente è il modo giusto per iniziare la giornata con la giusta carica.

Sappiamo tutti che questa bevanda è conosciuta sopratutto per i suoi benefici, come ad esempio dare la giusta energia attraverso la caffeina. Ma in pochi sanno, che in realtà il caffè andrebbe bevuto ad un orario ben preciso, proprio per non influire sulla qualità del sonno.

A parlarne è stata una nota nutrizionista, il suo nome è Tiana Fialkova. Questa dottoressa Russa ha spiegato sul suo profilo Ig il legame tra caffè e giusto riposo notturno. Se vuoi sentirti più riposato e con più energie durante la giornata ti consigliamo di leggere qui sotto.

Vediamo nel dettaglio l’ora giusta in cui bere il caffè.

Ecco a che ora bere il caffè

Se vuoi che i tuoi cicli del sonno rimangano corretti, devi sapere che esiste un orario corretto in cui dovresti bere il caffè.

Devi sapere che il ciclo del sonno dipende non solo dai ritmi cardiaci, ma anche da un ulteriore “centro del sonno” nel cervello, estremamente sensibile alla caffeina.

Quando assumiamo del caffè mandiamo un segnale preciso al nostro cervello, che crede automaticamente di non essere stanco. Per questo motivo il cervello blocca il segnale della sonnolenza attraverso il neurotrasmettitore adenosina, facendoci credere di non aver bisogno di dormire.

Normalmente la caffeina rimane in corpo tra le 5 e le 7 ore, ad esempio se hai bevuto una tazzina di caffè alle 15, alle 20 solo metà della caffeina si sarà scomposta, quindi la restante parte sarà ancora all’interno del nostro corpo.

Per questo motivo esiste un orario ben preciso in cui bisognerebbe bere il caffè che va dalle 10 alle 12 del mattino.

Tu a quale ora bevi il caffè? prova questo trucco e vedrai subito i miglioramenti nel riposo notturno.