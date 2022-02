U&D, i due troni si intrecciano: ecco cosa succede al dating show, una situazione veramente paradossale pronta ad esplodere.

Situazione veramente paradossale quella che si è instaurata al dating show. A quanto pare infatti, a sorpresa, i due troni del programma della De Filippi si sono intrecciati, dando vita ad una serie di polemiche che forse continueranno per diverso tempo.

Al centro della scena un cavaliere del parterre maschile del trono over e, dall’altra parte, direttamente uno dei tronisti scelti da Maria De Filippi; ecco cosa è successo, da non credere.

U&D, i due troni si intrecciano: la lite fra Matteo Ranieri e Armando Incarnato

In questi ultimi giorni c’è stato veramente un colpo di scena al programma: Armando Incarnato pare essere infatti parecchio interessato a Denise Mingiano, corteggiatrice arrivata in studio appositamente per Matteo.

Dopo un primo avvicinamento dell’uomo, ce n’è stato anche un secondo che ha mandato su tutte le furie il tronista; Matteo riteneva che tra lui e Armando ci fosse un rapporto di rispetto e stima reciproca e non si aspettava un comportamento del genere da parte sua, specie alle spalle.

“Cercavo un aiuto e tu me l’hai dato. Fuori dal percorso io ti chiamavo. Sono rimasto male“ le parole di Matteo, mai così furioso; l’Incarnato ha subito risposto alzando i toni e in quel momento è intervenuto Gianni, attaccando ancora una volta il cavaliere partenopeo.

“Sei cattivo. A te non frega niente di Denise, lo fai per fare baldoria in studio… Da anni che non riesci a portare avanti una storia per più di una settimana” le parole dell’opinionista, che è stato accusato dall’Incarnato di non saper fare bene il suo lavoro e di non poterlo giudicare, perché nella vita non ha fatto più di lui.

Gli animi si sono accesi e Matteo, per la delusione e per la rabbia, è scoppiato in lacrime; davanti a questo, Armando ha fatto un passo indietro. “Mi dispiace vederti piangere. L’ho fatto perché non ci sta niente ancora tra te e lei. Sennò non avrei provato. Ti chiedo scusa, mi faccio da parte. Oggi ho capito che sei preso tanto” le parole concluse del cavaliere.

Sarà davvero così? Di certo, dopo il bacio di Matteo con Federica, Denise potrebbe avere ancora più dubbi e decidere di cedere alle lusinghe dell’Incarnato.