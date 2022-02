Buonissime crocchette a costo pari allo zero, veloci ed ottime

Vediamo insieme come possiamo preparare queste ottime crocchette che hanno un costo nullo ma un sapore incredibile.

In cucina bisogna trovare il modo di utilizzare nel modo migliore possibile anche gli avanzi che possiamo avere da altre preparazioni

Ovvi vi proponiamo una ricetta incredibile per delle crocchette che praticamente hanno un costo zero, ma che una volta provate siamo sicuri continuerete a rifare e tutti rimarranno senza parole.

Iniziamo con lo svelarvi il loro ingrediente principale che è il sedano, e poi vi diciamo che per ogni 100 grammi di crocchette ci sono all’incirca 20 kcal.

Crocchette light e dal costo pari a zero

Ma non solo, sono ricche di potassio e di Vitamina A, insomma sono da provare assolutamente, sia per chi vuole mantenere la linea che per chi ama provare cose nuove.

Come sappiamo il sedano è un alimento molto utile perchè aiuta ad abbassare i trigliceridi ed il colesterolo oltre ad avere un effetto diuretico.

In molti casi ci aiuta anche con la pressione, ma non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e vediamo queste squisite crocchette di sedano

Il necessario per 6 crocchette è il seguente:

Un mazzo di sedano con le foglie

200 g di fiocchi d’avena

1/2 bicchiere di latte di soia

1/2 cucchiaino di curcuma

un cucchiaio d’olio evo

150 g di semi di sesamo

sale

pepe

Iniziamo adesso con la preparazione vera e propria che non è assolutamente difficile, anzi è facilissima e super veloce, sono anche un rimedio per una cena all’ultimo minuto.

Tagliamo come prima cosa il nostro sedano a pezzetti e tritiamo le foglie, lasciamo cuocere il tutto a vapore per circa 6/7 minuti, lasciando le foglie però da una parte.

Una volta trascorso questo tempo, lasciamo raffreddare il tutto e frulliamo, mettendo anche le foglie, insieme ai fiocchi d’avena macinati in precedenza in modo grossolano.

Adesso uniamo anche la curcuma, l’olio, il latte di soia, il sale ed il pepe, con la farina cerchiamo di regolarci ad occhio.

Ovviamente il nostro impasto non deve essere troppo mollo, ma nemmeno troppo duro, perchè questo accadrò poi in cottura, quindi non mettiamo mai troppa farina.

Una volta pronte passiamole nei semi di sesamo e poi sulla nostra placca da forno che avevamo ricoperto in precedenza con un foglio di carta da forno.

La cottura è molto veloce, circa 15/20 minuti in forno a 200 gradi e quando saranno a metà della cottura giriamole.

Eccole pronte, adesso possiamo servirle tiepide con una salsa semplicemente di pomodoro, oppure una insalata fresca.

Per questa ricetta abbiamo preso inspirazione del blog di GialloZafferano, ma noi vi diciamo che possiamo anche accompagnarle con una bella e buona maionese, normale o vegan, decidete voi.

Ma anche con qualsiasi altra salsa che vi piace, in questo caso, magari le calorie aumenteranno un pochino.

E vi consigliamo, se volete, delle patate vicine ed un po’ di salsa, in questo modo anche i più piccoli ne saranno ghiottissimi, fidatevi!