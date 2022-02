Pulire per terra: Ecco come igienizzare veramente senza detersivo

Vediamo meglio insieme come possiamo pulire in modo perfetto e togliere i vari germi che ci sono per terra, senza utilizzare il detersivo.

Lavare per terra, ovviamente è una di quelle cose che deve essere fatta anche di frequente, ma che non a tutti piace fare.

Ma una cosa importante che vi vogliamo indicare, è come pulire, o meglio igienizzare per terra senza dover utilizzare nulla di chimico ma essendo sicuri del risultato.

Ovviamente con questo consiglio possiamo anche far del bene all’ambiente che ci circonda con la certezza di un risultato wow!

Pulire per terra: come farlo senza detersivo

In casa, il pavimento che si sporca con maggiore frequenza rispetto agli altri è quello della cucina, ovviamente.

A causa dell’umidità o di magari qualcosa che ci cade a terra mentre stiamo preparando il pranzo o la cena.

Con questi particolare metodo non avete bisogno di molti ingredienti, anzi la lista è veramente corta e sono tutte cose che siamo sicuri avete già in casa.

Ci occorre, infatti, l’aceto di vino bianco, il succo del limone e del detergente per i piatti, il tutto è studiato perchè ogni componente ha la sua funziona ben precisa.

Il primo perchè elimina alcuni batteri, il limone perchè sgrassa ed ha anche proprietà igienizzanti, mentre l’ultimo, ovvero il sapone per i piatti per donare ancora più pulizia.

Ma vediamo insieme come dobbiamo procedere, per prima cosa prendiamo il nostro secchio e riempiamolo per metà con acqua fredda.

Adesso mettiamo i 3 ingredienti misurati con mezza tazza di aceto, una tazzina da caffè di detersivo per i piatti e qualche goccia di limone.

Se vogliamo, perchè ci piace l’odore del limone possiamo aumentare anche un po’ la sua dose.

Mescoliamo il tutto ed iniziamo a pulire il nostro pavimento della cucina, come abbiamo sempre fatto.

Rimarrete veramente senza parole per la pulizia e l’ottimo odore che sentirete con un costo praticamente quasi vicino allo zero.

Sarà poi anche igienizzato in modo perfetto, e siamo sicuri che condividerete questa incredibile scoperta che avete fatto con amici e parenti!