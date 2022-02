Unghie e righe bianche, bisogna preoccuparsi veramente? La risposta

Vi è mai capitato di riscontrare la presenza di macchie e striature sulle unghie? Ecco cosa sono veramente e cosa bisogna fare.

Le unghie possono essere considerate come lo specchio della nostra salute: la maggior parte delle volte infatti, un’eventuale carenza o problema relativo all’organismo, si traduce in una modifica dello stato naturale dell’unghia. Ad esempio, in caso di una linea nera retta (come presentato nell’ultimo caso), dovete correre immediatamente dal dottore, in quanto potrebbe essere un carcinoma maligno. In ogni caso, oggi faremo riferimento ad una caratteristica principale che tutti noi abbiamo riscontrato almeno una volta nella vita: le striature e macchie bianche. Ecco cosa sono e perché si formano.

Unghie: macchie e striature bianche

Manicure : questa pratica risulta molto importante per la salute delle mani e delle unghie stesse, tuttavia non bisogna abusarne , in quanto – a lungo andare – potrebbe portare ad un indebolimento dell’unghia e alla conseguente formazione delle macchie bianche.

: questa pratica risulta molto importante per la salute delle mani e delle unghie stesse, tuttavia , in quanto – a lungo andare – potrebbe portare ad un e alla conseguente formazione delle macchie bianche. Abitudini scorrette : detergenti, saponi, igienizzanti, detersivi sono tutti elementi che contribuiscono al danneggiamento dell’unghia , soprattutto a livello cheratinico.

: detergenti, saponi, igienizzanti, detersivi sono tutti elementi che contribuiscono al , soprattutto a livello cheratinico. Onicopatia: in sostanza, è il messaggio che l’unghia ci vuole trasmettere riguardo l’organismo ed è legata all’insorgere di determinate malattie.

