Abito da sposa: chiediamo aiuto alle stelle

Stai cercando l’abito da sposa perfetto? chiedi aiuto alle stelle, loro sanno sempre cosa fare. Sicuramente ti consiglieranno il vestito migliore per un giorno così speciale. Andiamo a scoprire cosa dice l’oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Uno dei momenti più importanti per una donna è sicuramente il giorno del matrimonio, tutto deve essere perfetto, a partire dai dettagli i fiori, i gioielli e come non pensare all’abito da sposa.

Ovviamente non si tratta di un semplice vestito, durante il matrimonio sarai tu al centro dell’attenzione e per questo motivo devi assolutamente trovare un abito che rappresenti te stessa e la tua essenza.

Se vuoi sapere qual’è abito giusto per te devi assolutamente sentire il parere delle stelle, quindi andiamo a scoprire cosa dice l’oroscopo.

Andiamo a vedere il tuo segno zodiacale.

Oroscopo: ecco quale abito indossare nel giorno del tuo matrimonio

Se vuoi essere una sposa perfetta devi assolutamente ascoltare il parare delle stelle, ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche ben precise e per questo motivo gli esperti hanno associato ad ognuno un vestito preciso.

ARIETE

Un segno molto particolare ma che per questa occasione deve assolutamente mostrare la sua eleganza.Per questo motivo manterrai un abito dalle linee pulite ed uno stile classico. Ecco perché devi scegliere il vestito di Atelier Emè, impreziosito da un audace scollo sul davanti e sulla schiena.

TORO

La donna toro riesce sempre a farsi notare, i tratti del suo carattere sono sicuramente legati all’eleganza, per questo motivo dovresti scegliere l’abito di Pronovias.

GEMELLI

È un segno molto pensieroso e molto sensibile. Per questo avrà bisogno di esprimere la parte migliore di sé con un abito morbido e magico come quello di Blumarine Sposa è perfetto.

CANCRO

Un segno legato alla famiglia e all’amore per il suo partner, sceglierà sicuramente un abito romantico con uno scollo particolare. Ecco perché l’abito da scegliere è quello di Eva Lendel.

LEONE

Come sempre sarai al centro dell’attenzione, arriverai all’altare in tutto il suo splendore, risaltato da questo meraviglioso Naeem Khan, rigorosamente a sirena e con uno scollo che lasci vedere la schiena.

VERGINE

Precisa, elegante e classica. Le linee che la rappresentano meglio sono pulite, dritte e con un tocco retrò. Una scelta azzeccata potrebbe essere questo elegantissimo Galvan.

BILANCIA

Per la bilancia scegliere l’abito non sarà affatto semplice, infatti è una donna piuttosto indecisa. Intanto l’abito consigliato dagli esperti è quello di Jimmy Choo.

SCORPIONE

Questo segno non potrà rinunciare a mostrare la propria sensualità anche durante il matrimonio. Indosserà questo abito di Wona Concept: brillante, in trasparenza e che metta in mostra le gambe.

SAGITTARIO

Un segno molto particolare che per l’occasione vorrà scegliere un abito osé optando per un abito corto e poco fascinate, come nel caso di questo originalissimo Viktor & Rolf.

CAPRICORNO

Anche lei vorrà stare al centro dell’attenzione, sarà bellissima ed elegantissima diva con questo abito particolare e ricercato di Viktor & Rolf.

ACQUARIO

Questo segno vorrà esprimersi in tutta la sua particolarità con un abito diverso da tutti gli altri. Potrebbe essere la scelta giusta questa splendida tuta di Naeem Khan.

PESCI

La sposa Pesci sempre super romantica e innamorata della vita. Per coronare la sua favola d’amore deve per forza indossa un abito da principessa. Un’idea potrebbe essere questo abito da Cenerentola di Amelia Casablanca.