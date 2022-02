Delia Duran, ecco chi è il suo ex marito: chi c’era prima di Alex Belli e del triangolo amoroso al Gf Vip con Soleil Sorge.

Prima da lontano, oggi da dentro la casa, Delia Duran è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip; il suo matrimonio con Alex Belli appare sempre più in crisi, tanto che l’attrice venezuelana si è addirittura sfilata l’anello.

Ma oltre a cercare di capire cosa ne sarà di questo triangolo amoroso che vede coinvolta anche Soleil Sorge, sapete chi c’era prima di Alex Belli nella vita della Duran? Ecco chi è il suo ex-marito.

Delia Duran, ecco chi è il suo ex marito: lo conoscevate?

Prima di sposarsi con Alex Belli e finire al centro delle polemiche, tra “amicizie artistiche” e “amore libero”, la Duran ha avuto diverse relazioni, tra cui anche un matrimonio.

L’attrice e modella è stata sposata con l’imprenditore bolognese Marco Nerozzi, che al giorno d’oggi ha poco più di 50 anni; i due non hanno avuto dei figli insiemi e si sono lasciati in maniera piuttosto burrascosa.

Al momento, mentre la Duran sta cercando di chiarire la situazione con Belli, non è chiaro se Nerozzi sia impegnato oppure single; tempo fa era fidanzato con un’altra modella, Yarubj Rojas, con cui è stato anche ospite a Live – Non è la d’Urso per un confronto proprio con Delia e Alex.

Oltre ad occuparsi di economia, Nerozzi ha una grande passione per lo sport, tanto da essere stato anche campione di squash. L’imprenditore è finito anche al centro della cronaca non soltanto per fatti di gossip, ma anche per eventi spiacevoli legati alla sua attività; è stato infatti condannato in primo grado per riciclaggio e dovrebbe scontare 4 anni e 2 mesi di carcere, con una multa di 4.000 euro.

Anche Nerozzi starà seguendo la querelle che ha visto coinvolti Alex Belli e Delia Duran? Di sicuro, la storia è ancora lontana da una conclusione chiara e certa.