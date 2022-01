Massimiliano Morra si sposa ma pensa ancora a lei? I rumors

L’attore Massimiliano Morra sa per convolare a nozze con l’attuale compagna, ma la storica ex torna a occupare i suoi pensieri.

Massimiliano Morra, nonostante la carriera di attore, deve la sua notorietà prevalentemente alla sua partecipazione come concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, dovette condividere gli spazi con la ex (scoperta poi finta) Rosalinda Cannavò. Nella sua storia di vita, l’attrice ebbe due relazioni fasulle: quella con Gabriel Garko e quella con lo stesso Massimiliano Morra. Non sono ancora chiari i motivi che abbiano spinto i rispettivi agenti ad una tale scelta, ma – in ogni caso – la Cannavò, durante la sua partecipazione, non nascose assolutamente di aver avuto grosse difficoltà ad affrontare le insidie dell’epoca. Ad oggi, entrambi portano avanti due relazioni sane e complici: Rosalinda con Andrea Zenga, mentre Massimiliano con la sua Dalila Mucedero. Eppure, sembra che quel sassolino faccia ancora male…

Massimiliano ripensa a Rosalinda, arriva l’attacco inaspettato

Nonostante Massimiliano sia prossimo alle nozze con Dalila, sembra che l’attore non abbia ancora dimenticato le parole di Rosalinda Cannavò. Non solo infatti l’attrice aveva dichiarato di aver vissuto dei traumi nel periodo della loro relazione, ma aveva anche sostenuto che Morra fosse omosessuale. Riguardo alle parole della Cannavò, Massimiliano a dichiarato: “Nella casa ha detto falsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava […] Non solo, ha anche detto che sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo sono” – ed ha poi concluso – “Non si è comportata bene e per questo […] ho scelto di cancellarla dalla mia vita”. Inoltre, quando il giornalista ha fatto riferimento all’attuale storia d’amore tra Rosalinda e Andrea Zenga, l’attore ha dichiarato di non essere assolutamente interessato alle vicende sentimentali dell’ex fidanzata (se così possiamo definirla).

Ormai, l’attenzione di Massimiliano Morra è tutta per l’attuale fidanzata e futura moglie Dalila Mucedero. I due si sono conosciuti nel 2018 ed è stato un vero colpo di fulmine. Dopo un passato così burrascoso e poco chiaro, ci auguriamo che Morra raggiunga effettivamente la vera felicità, in un rapporto limpido, semplice e puro.