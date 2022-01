Chigaco Pd: Inizia una nuova era con loro

Chicago PD 9: Si sta aprendo una nuova era in cui l’Intelligence sarà guidata da Hank Voight e Jay Halstead? Scopriamolo insieme.

Chicago PD è giunto alla sua nona stagione. Alla guida della squadra dell’Intelligence è il sergente Hank Voight. Fin da subito, i fan si sono divisi sul sergente, chi apprezzava e apprezza quello che fa per la sua squadra, chi invece lo trova un po’ troppo violento.

Fin dalla prima stagione, il sergente si scontra con i suoi detective, soprattutto con Jay Halstead e Antonio Dawson, da sempre contrari a come agisce Voight.

Dopo l’uscita di Dawson, però, chi si scontra maggiormente con Hank Voight è Halstead. Il sergente ha sempre preteso la sincerità da parte dei suoi agenti, per poter mentire per loro. Ma non ha lo stesso rapporto, nascondendo molte volte le sue decisioni.

LEGGI ANCHE—>GREY’S ANATOMY: TORNANO CALLIE E ARIZONA

Nella nona stagione questo scontro tra i due raggiunge il culmine: infatti, la squadra dell’Intelligence deve trovare Kim Burgess, rapita da Roy. Ma, mentre Halstead fa di tutto per trovarla seguendo le regole, Voight non è della stessa opinione. Infatti, quest’ultimo riesce a trovare Roy e dopo averlo picchiato si cerca di farsi dire dove si trova la sua agente.

Chicago PD 9: Halstead e Voight guideranno l’Intelligence?

Ma Hailey Upton li trova e cerca in tutti i modi di far ragionare il suo sergente, che alla fine decide di slegare Roy. Ma quest’ultimo prende la sua pistola e cerca di ucciderlo, ma quello che ci rimette è proprio Roy, dato che la detective gli spara un colpo per proteggere il suo sergente.

LEGGI ANCHE—>CHICAGO PD 9: NUOVI PROBLEMI IN ARRIVO PER BURGESS E RUZEK

Halstead scopre tutto questo e ne rimane sconvolto. Ma, dopo che l’FBI intuisce cosa c’è sotto dopo la sparizione di Roy, il detective decide di proteggerlo e di proteggere la sua fidanzata.

Ma solo ad una condizione: da ora in poi dovrà essere coinvolto in ogni decisione presa dal sergente Hank Voight. I due, nell’ultima puntata andata in onda in America, sembrano lavorare molto bene insieme.

Forse, è solo l’inizio di una nuova era, quella in cui Hank Voight e Jay Halstead riescono a collaborare insieme. Ma, infondo, i fan conoscono bene il sergente: questo sodalizio durerà oppure Voight finirà ancora nei guai?