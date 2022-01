Nathaly Caldonazzo: sai chi è il padre Mario? Eccolo

Approfondiamo la vita dell’attuale partecipante del Grande Fratello Vip: ecco qualche curiosità sul padre di Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, è una nota showgirl ed attrice italiana. Classe 1969, nasce in una famiglia particolarmente burrascosa, le cui tensioni continue provocano inevitabilmente traumi non indifferenti dell’animo della donna. Figlia di Leontine Snell e di Mario Caldonazzo, acquisisce la passione per lo spettacolo proprio grazie alla madre, quest’ultima infatti fu un’importante coreografa ed ex membro delle Blue Bell. E’ proprio durante una delle sue tournée in Italia che Leontine conobbe il padre di Nathaly, tuttavia la loro storia d’amore non ebbe esattamente il lieto fine tanto sperato. Scopriamo insieme qualcosa in più a questo proposito.

Chi è Mario Caldonazzo?

Non si conoscono molte informazioni sul padre di Nathaly Caldonazzo, ma possiamo essere certi su un aspetto fondamentale: Mario Caldonazzo era un uomo violento. E’ stata la stessa showgirl a confessare questo capitolo buio della sua vita, proprio durante un daytime del Grande Fratello Vip. Le rivelazioni dell’attrice hanno lasciato a bocca aperta l’intero pubblico: “Ho avuto un padre che metteva in atto anche una violenza fisica e picchiava, soprattutto mia madre” – e continua – “Vedevo la figura fragile di mia madre e la figura troppo cattiva di questa persona, avevo le due basi completamente sballate”.

Mario Caldonazzo è sparito quando Nathaly aveva appena 19 anni e questa fu una grande fortuna, sia per lei, che per la madre, che per la stessa sorella. La storia d’amore da film tra la ballerina e l’imprenditore italiano, non ha avuto lo stesso finale di cui possiamo godere nelle favole. Nel caso di Leontine, l’uomo che aveva conquistato il suo cuore, non si può definire un principe azzurro sul cavallo bianco.

In ogni caso, nonostante il divorzio e la scomparsa dell’uomo nel 1988, Leontine decise di rimanere in Italia insieme alle figlie, continuando il suo lavoro come coreografa. La famiglia tutta al femminile è estremamente unita e, con facendosi forza reciprocamente, le tre donne sono riuscite ad ottenere grandi successi nei rispettivi campi lavorativi: Nathaly e Patrizia nel panorama televisivo e Leontine nel mondo della danza.