In Grey’s Anatomy si parla ormai da tempo che due delle attrici protagoniste potrebbero far ritorno. Scopriamo chi potrebbe tornare nello show.

Calliope Torres e Arizona Robbins potrebbero tornare tra le corsie del Grey – Sloan Memorial. Le due dottoresse sono assenti ormai da anni: la chirurgo ortopedica ha lasciata la serie alla dodicesima stagione, decidendo di seguire la sua fidanzata a New York, mentre la Robbins ha lasciato nella 14°, quando ha voluto raggiungere la sua ex moglie e sua figlia.

Sono due assenza che si sono fatte molto sentire in questi anni, ma sembra che la produzione dello show sia intenzionata a farle tornare. Mentre l’interprete di Callie Torres, Sara Ramirez, abbia detto qualcosa in merito, Jessica Capshaw (che presta il volto a Arizona) non si è ancora pronunciata.

La Ramirez, infatti, ha detto “Il mio cuore è totalmente aperto all’idea di tornare indietro e vedere cosa combina Callie, ma ciò accadrebbe solo se gli scrittori e la storia li portassero organicamente ad aver bisogno di un personaggio come lei per il ritorno”.

Grey’s Anatomy: Callie e Arizona potrebbero tornare nella 19° stagione

Ed ancora ha anche riferito in una vecchia intervista cosa ha significato per lei interpretare Callie Torres “Conserverò sempre nel mio cuore un posto tenero e dolce per quella famiglia di lavoro e quel ruolo. È stato quello della vita. Non sarei quello che sono oggi senza l’esperienza che ho avuto in Grey’s Anatomy”.

E, infine, ha aggiunto “Far parte della famiglia Shondaland è stato uno dei più grandi onori della mia vita, uno dei più grandi privilegi. Interpretare un personaggio che molte persone, inclusa me stessa, non avevano ancora visto in tv mi ha insegnato davvero tanto”.

Intanto, anche il Presidente della ABC ha detto qualcosa che potrebbe far pensare che un loro ritorno sia molto fattibile: ha svelato, infatti, che Grey’s Anatomy 19 ci sarà un mix tra vecchi e nuovi personaggi.

Ancora non sappiamo se la diciannovesima stagione sia quella conclusiva, ma sarebbe bello poter rivedere quei personaggi che sono stati tanto amati.

Voi cosa ne pensate di un loro possibile ritorno sul set di Grey’s Anatomy? A voi piacevano Arizona Robbins e Callie Torres?