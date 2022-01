Cosa è successo veramente fra la bellissima Romina Power e Kabir Bedi? Scopriamo insieme cosa hanno riferito i due attori.

Romina Power e Kabir Bedi hanno fatto sognare milioni di spettatori: lei aveva interpretato la bellissima Marianna, mente lui era l’affascinante Sandokan.

Questa serie ha avuto un grande successo e tutti i fan hanno sempre desiderato che tra questa coppia tanto amata da tutti nascesse qualcosa. Ma i diretti interessati non hanno mai né confermato questa storia, né tantomeno smentito.

L’ex moglie di Al Bano, intervistata da Mara Venier a Domenica In, disse “Era il mio sogno segreto. Quando ho lavorato con lui speravo in un bacio. Sandokan mi salvava sempre ma non mi baciava mai”.

Ma dopo aver detto ciò, i due si sono abbracciati e si sono scambiati un bacio. Ma solo qualche giorno dopo, Romina Power disse che era tutto una “messinscena” quello che era successo tra di loro nello studio di Rai 1 ed ha anche aggiunto che a dividere le loro bocche erano divise da un tessuto.

Kabir Bedi e Romina Power hanno avuto una storia?

Questo è quanto ha riferito l’attrice e cantante, ma non sembra essere convinto l’interprete di Sandokan. Infatti, Kabir Bedi, sempre a Domenica In, ha detto alla conduttrice Mara Venier “Non voglio dire il contrario di quello che Romina ha detto, perché la rispetto molto, la verità rimane fra noi. Quello che dice Romina va bene”.

Cosa avrebbe voluto dire con queste parole l’attore? C’è stato di più tra di loro? Intanto Kabir Bedi è approdato qualche settimana fa negli studi di Canale 5, diventato a tutti gli effetti uno dei partecipanti del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

E proprio in questi giorni si è acceso un dibattito che coinvolge proprio l’attore: infatti, il settantacinquenne Kabir Bedi sembra russare molto forte ed è stato costretto dai suoi compagni di viaggio a lasciare la stanza per andare a dormire in salotto.

Ma i telespettatori questa scelta non è piaciuta, dato che anche la soprano Katia Ricciarelli ha lo stesso problema, ma le è stata concessa una stanza privata.

Il Grande Fratello Vip 6 cercherà il modo di risolvere questo problema?