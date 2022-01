Conservare il cibo in pentola è un’abitudine molto diffusa in cucina. In questo articolo ti spieghiamo perché è sbagliato

Quante volte dopo un pranzo o una cena piuttosto abbondanti, abbiamo deciso di conservare gli avanzi mettendoli in una pentola? Per quanto questo possa essere visto come un degno comportamento di chi è attento agli sprechi, in realtà è assolutamente da evitare.

Si dà per scontato, infatti, che conservare il cibo in pentola sia una scelta corretta e per nulla dannosa. Tuttavia non c’è niente di più sbagliato che dare per scontate abitudini che andrebbero corrette. In questo articolo ti spieghiamo il perché.

Ecco perché non va conservato il cibo in pentola

Avere del cibo pronto in pentola è sempre una gratificazione quando si ha poco tempo (sia per cucinare che per mangiare) e non si ha troppa voglia di mettersi sui fornelli e preparare ricette al volo. Tuttavia, vogliamo spiegarti perché conservare il cibo in pentola è sbagliato.

Lasciare nella pentola in cui si è cotto il cibo, infatti, non è la scelta più salutare o vantaggiosa. Se avete quindi l’abitudine di conservare cibi caldi dovreste valutare la possibilità di abbandonare questi comportamenti.

Se, ad esempio, spesso conservate sughi già cotti all’interno di una pentola, questa vedrebbe ridotta di molto la sua durata. Conservare in frigo una pentola con del sugo, inoltre, non farebbe altro che peggiorare le cose, a maggior ragione se questa è una pentola in alluminio.

I cibi caldi, infatti, possono usurare i materiali delle pentole in alluminio, in special modo e questi vengono messi nel frigo. Inoltre, l’aroma e il sapore dell’alimento conservato in pentola potrebbe subire dei cambiamenti.

Le pentole, infatti, non sono sigillate e l’aria del frigo potrebbe alterare le proprietà organolettiche del cibo presente nella pentola, oltre che ad asciugarlo. Inoltre, il cibo conservato in una pentola tende ad andare a male molto più velocemente, diventando un alimento avariato dopo pochi giorni.

Infine, l’alluminio presente nelle pentole potrebbe contaminare il cibo conservato. Un contatto prolungato del cibo con la pentola potrebbe far si che questo venga “inquinato” con gli elementi chimici del contenitore.