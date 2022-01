Dormi con una persona che russa? La tua aspettativa di vita diminuisce

Vediamo insieme questo studio davvero particolare dove viene indicato cosa succede ad una persona che ha come compagno/a chi russa.

Come sappiamo il momento che ci mettiamo nel letto è quello che aspettiamo da tutto il giorno, specialmente se è stata una giornata lunga e faticosa.

Ma spesso può succedere che il nostro compagno, o compagna, anche magari dalla troppa stanchezza inizia a russare.

Oltre ad essere fastidioso, per chi è vicino perchè magari non riesce a riposare, secondo questo studio può ridurre le nostre aspettative di vita, capiamo meglio insieme.

Russare: ecco i danni al nostro compagno/a

Questo studio è stato fatto da alcuni ricercatori canadesi, e per lo specifico della Queen’s University di Kingston.

Hanno studiato all’incirca una centinaio di persone che dormivano con chi russava durante la notte.

Lo studio è stato fatto per capire se le persone che dormono in un ambiente rumoroso hanno delle reazioni dannose a livello fisico o psicologico.

Ma quello che hanno scoperto, li ha lasciato veramente senza parole, sembra infatti ci sia una relazione diretta tra il russare e la riduzione di aspettativa di vita del loro compagno.

Queste persone infatti, sembra che abbiamo una salute mentale e fisica leggermente rovinata.

Andando un po’ più nello specifico, ovvero l’udito è la prima parte che ha alcuni problemi e poi sembra che aumenti anche la possibilità di avere malattie cardiache.

Non solo, perchè chi dorme con qualcuno che russa, fa aumentare il livello di stress del suo compagno.

Il nostro fisico, oltre a seguire una corretta alimentazione deve avere anche un buon sonno, altrimenti non riesce a rigenerarsi.

Dormire e poi svegliarsi continuamente, come potete immaginare è assolutamente una fonte di forte stress.

Basti pensare che per avere un fisico riposato per gli adulti si dovrebbe dormire tra l 7 e le 9 ore, mentre per i giovani tra l 8 e le 10 ore.

Insomma troviamo una soluzione, per chi dorme con una persona che russa, in modo tale che tutti e due possano riposare bene, e chiedere informazioni anche al nostro medico curante.