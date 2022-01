Avanti un altro, ma è veramente lui al programma di Paolo Bonolis? Ecco di chi si tratta, veramente da non credere.

In questo primo mese del 2022 il programma di Paolo Bonolis è tornato alla grandissima su Canale 5, facendo subito il pieno di ascolti sia nella fascia pomeridiana sia nello speciale in prima serata.

La versione Avanti un altro! Pure di sera offre sempre l’opportunità a personaggi più o meno famosi di partecipare al quiz game di Bonolis; avete visto chi ha partecipato? Ecco di chi si tratta, veramente da non credere.

Avanti un altro, ma è veramente lui? Ecco di chi si tratta

A partecipare allo speciale appuntamento con l’esuberante duo Bonolis-Laurenti anche Leonardo Fumarola, una vecchia conoscenza di Canale 5; chi ha una buona memoria ricorderà sicuramente Leonardo, ballerino che ha partecipato al talent show di Maria De Filippi nel 2001, quando Amici ancora si chiamava Saranno Famosi.

Non appena entrato in studio, il padrone di casa ha subito ricordato l’esperienza al talent show di Fumarola, che tra l’altro all’epoca fu tra i concorrenti più apprezzati; Leonardo, raccogliendo l’input di Bonolis, ha raccontato come si è evoluta la sua carriera professionale dopo aver partecipato alla scuola di Maria De Filippi.

“Mi occupo sempre di spettacolo, dalle capriole mi sono evoluto: faccio spettacolo ad alto rischio per compagnie internazionali” le parole di Fumarola, che si è guadagnato i complimenti di Bonolis ed ha fatto anche scattare una gag tra i due conduttori.

“Vede che lui si è evoluto, lei Laurenti non si evolve” le parole scherzose di Bonolis rivolte alla sua storica spalla; purtroppo, Fumarola non è riuscito a rispondere correttamente alle domande ed è stato quindi eliminato.

Oggi 38enne, come confessato da lui stesso dopo Saranno Famosi ha intrapreso una brillante carriera; subito dopo il talent è entrato nel corpo di ballo di Buona Domenica, mentre qualche anno fa è apparso anche a Italia’s Got Talent insieme al gruppo di ballo Origami.