Uomini e Donne: Ida Platano si scaglia contro di lui

Ida Platano non trova pace con gli uomini, nuova lite al centro dello studio di Uomini e Donne. La dama è furiosa.

Nella puntata andata in onda ieri, martedì 25 gennaio, è successo qualcosa di apparentemente inspiegabile: Ida Platano ha aggredito il cavaliere Diego Tavani. Facciamo una premessa: la nota dama bresciana ha incominciato una nuova frequentazione ed ha spiegato alla conduttrice di non sentire ancora delle emozioni per questa nuova ipotetica fiamma. La Platano ha lamentato le poche telefonate e il cavaliere ha dichiarato che avrebbe cercato di essere più presente. Nel frattempo, Maria ha chiesto a Diego Tavani se gli desse fastidio l’idea che Ida potesse davvero andare avanti. Il cavaliere, dal canto suo, ha risposto: “No, quando la sento parlare così inizialmente era successo anche tra me e lei. Fanno parte di lei queste piccole attenzioni. Però è giusto che se con me ha chiuso si rifaccia una vita […]” – dopodiché, ha pronunciato le fatidiche parole che hanno acceso la miccia.

Ida Platano contro Diego Tavani: tra i due è ferro e fuoco

“Lei ha detto che con Marcello ha sentito delle emozioni, lo so che con me non le ha sentite subito. La storia è nata quando un giorno le ho chiesto la possibilità di poterci sentire, però poi mi fa ‘non sei il mio prototipo’. Dopo del tempo, mi fa ‘il tuo numero l’ho sempre tenuto'[…]” – queste parole hanno (forse) toccato la coda di paglia di Ida, la quale ha reagito inspiegabilmente con rabbia. Il cavaliere aveva solo precisato che alcune storie necessitano di un po’ di tempo per prendere il via e niente del suo intervento era atto a screditare la dama. Eppure, la Platano (forse colpita nel segno) in quelle stesse parole ci ha visto malizia e cattiveria: “Cosa vorresti dire? Che sono uscita tanto per? Devi essere più chiaro! Dove vuoi arrivare? Non ho mai usato nessuno nella ma vita!” – e chi l’ha detto? Ci viene da chiederci.

Lo stesso Gianni Sperti ha sottolineato la rabbia che alberga ancora nel cuore di Ida Platano. Dopodiché, Diego Tavani ha deciso di tagliare la discussione, smettendo di rispondere all’amica di Gemma Galgani. Nonostante la lite si sia conclusa con un nulla di fatto, qualcosa ci dice che assisteremo ad altre frecciatine e scontri tra i due al centro studio.