La riconoscete? E’ una donna bellissima oggi, non immaginate chi è!

Questa che vediamo è una bambina bellissima che diventerà con il passare degli anni una donna ancora più speciale, ma chi e?

In questa immagine la possiamo vedere da bambina, dove si mostra in tutta la sua infinita dolcezza.

Ma in tantissimi ancora non sono riusciti a riconoscerla, cerchiamo quindi di capire di chi si tratta, anche perchè oggi è super conosciuta ed apprezzata.

Iniziamo con il dire che ha da pochissimo compiuto gli anni ed ha raggiunto un importante traguardo.

Chi è questa bellissima bambina?

Ha infatti spento le prima 40 candeline della sua vita ed ha deciso di tirare anche le somme di quello che le è successo negli anni.

Stiamo parlando proprio di lei, la bellissima cantante con la voce graffiante che è uscita dal noto telent show, ovvero X Factor.

Se avete indovinato, vi facciamo i complimenti, lei è Noemi, in una fotografia da bambina, o meglio il suo vero nome è Veronica.

La sua partecipazione ad X Factor non ha portato alla vittoria, ma grazie alla sua bravura e tenacia si è sicuramente ritagliata un posto di tutto rispetto nel panorama canoro.

La sua partecipazione al programma risale al lontano 2009, ha fatto alcune collaborazioni musicali davvero incredibili, e la sua voce è veramente unica, ed ha partecipato anche ad alcune edizioni del Festival di Sanremo, riscuotendo sempre un’enorme successo.

Il giorno del suo 40esimo compleanno è stato il 25 gennaio ed in questa occasione ha pubblicato questa dolcissima immagine di lei da bambina.

Le parole accanto sono state:

“Cara Veronica, vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto…. non sarà semplice. Non saranno sempre anni spensierati..scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male…Questo viaggio ti regalerà anche inaspettate felicità…Sarai forte, resisterai ed inseguirai i tuoi sogni contro tutto…perderai il tuo corpo e la tua anima ma le ritroverai anni dopo più forti di prima. Ma una cosa spero che non cambi mai: i tuoi occhi, lo sguardo pieno di sogni con cui guardi il mondo.”

Abbiamo messo una parte delle parole che Noemi ha scritto perchè tutto il test è davvero toccante e vi consigliamo di leggerlo in modo integrale sul suo profilo social di Instagram.

Insomma un traguardo importante che ha dato il via ad una lunga e profonda riflessione su tutto il percorso fatto fino ad oggi.

Ovviamente in tantissimi le hanno fatto gli auguri per il suo compleanno, ed in tanti hanno lasciato un commento a questa riflessione davvero toccante.

Ma voi eravate riusciti a capire di chi si trattava la fotografia che vi abbiamo messo ad inizio articolo di questa piccolissima Noemi?