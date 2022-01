Brave and Beautiful: ecco quando torna su Canale 5!

Vediamo insieme quando potremmo finalmente vedere nuovamente su Canale 5 la soap opera che ha incanto il pubblico a casa.

Come sappiamo, Brave and Beautiful è stato interrotto per fare spazio ad altro, ma in tantissimi non vedono l’ora di rivederlo in tv con i nuovi episodi.

Facciamo quindi chiarezza su quando avremmo la possibilità di vederlo, e qualche informazione in più.

Iniziamo con il dire che durante l’estate passata questa ennesima serie televisiva turca aveva catturato il cuore mi moltissime persone a casa.

Brave and Beautiful: ecco la verità

Ma come sappiamo è stata sospesa senza avere una continuità e quindi non sappiamo bene come sono terminate le varie vicende tra i protagonisti.

Non abbiate paura, il suo ritorno sul piccolo schermo è molto vicino, dovevamo vederla sul piccolo schermo, come è successo lo scorso anno in estate, ma fortunatamente succederà molto prima.

Si vocifera infatti che già dal mese di maggio avremmo modo di vedere nuovamente le avventure di Cesur e Suhan, anche perchè molto presto termineranno ben due soap opera.

Stiamo parlando di Love is in the air e di Una vita, anche se al momento non c’è ancora una data precisa per l’inizio nuovamente di Brave and Beautiful.

E’ anche possibile che Mediaset decida di far iniziare nuovamente da capo la soap e non di iniziare da dove era stata interrotta.

Anche perchè è un modo per far appassionare chi non l’aveva seguita in estate e per ricordare agli altri telespettatori che cosa era successo dopo tutti i mesi che sono passati senza vederla.

Brave and Beautiful è stata realizzata da una delle case di produzione più famose della Turchia.

Al centro della storia come sappiamo troviamo Cesur, che arrivato a Korludağ, incontra la bellissima e speciale Sühan.

Tra di loro, ovviamente nasce un amore impossibile perchè ostacolato dalle loro famiglie per via di un passato lontano che sembra non volerli lasciare.

Non ci resta che attendere e vedere quando verrà comunicato il giorno ufficiale della messa in onda di Brave and Beautiful e da che punto decideranno di farlo partire, e voi siete entusiasti di questa notizia?