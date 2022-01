Elisa: ha mai visto la sorella? Eccola è bellissima

Elisa: chi è la sorella della cantautrice che è sempre sata dietro le quinte e rappresenta uno dei componenti più fidati del suo staff?

Elisa è una celebre cantautrice italiana che ha dovuto fare i conti con un passato poco piacevole. È cresciuta a fianco della madre mentre il padre è sempre stato assente nella sua vita ed in quella della sorella (con cui si passa 11 anni di differenza). Lo ha raccontato lei stessa durante un’intervista per Vanity Fair, testimoniando il dolore provato nel vedere il papà “sdoppiato” tra due famiglie. Viveva una parte del tempo con la nuova famiglia e con lei e la sorella solo i momenti di vacanza.

La cantante, rispetto al rapporto con il padre, ha un legame profondo e professionale con sua sorella Elena Toffoli che rappresenta, infatti, una figura fondamentale proprio all’interno del suo fidato staff. Scopriamo qualche retroscena sulla carriera e la vita privata della sorella di Elisa.

Elisa: chi è la sorella Elena Toffoli

Elena Toffoli nata a Monfalcone nel 1966 entra a far parte del panorama musicale quando la sorella, con il suo primo album “Pipes and Flowers”, debutta nel mondo discografico italiano ed europeo. Era il lontano 1997, da quel momento in poi è sempre rimasta al suo fianco. Diventa la sua General Manager e insieme creano una società volta ad organizzare e gestire il percorso della cantante.

La carriera di Elisa decolla e allo stesso modo anche quella della sorella. Nel 2015, con la nascita del progetto E.M. Corporation Agency, Elena collabora con agenzie internazionali ed italiane e con tanti altri artisti, oltre che con la sorella, gestendo la parte esecutiva degli eventi e delle tournée.

Elena cerca di mantenere il riserbo sulla sua vita privata, proprio come la sorella. Sappiamo che nel 2011 ha concorso per ottenere un posto come consigliera comunale del suo luogo d’origine, Monfalcone, dove abita tutt’ora. Sappiamo, infine, che ha preso parte all’esecuzione estiva del “Festival Show”, nel 2017.