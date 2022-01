Amici 21: salta la registrazione per Covid nella scuola? Ecco la verità

Salta la registrazione di Amici a causa di ipotetici positivi nella scuola. Vediamo insieme tutti i dettagli di ciò che è successo.

Ieri, mercoledì 26 gennaio, ci sarebbe dovuta essere la registrazione della puntata destinata alla messa in onda di questo weekend. Tuttavia, per un grave problema dell’ultimo minuto, quest’ultima è stata rinviata. La causa di tale slittamento è sempre lui: il temibile COVID-19. Negli ultimi mesi, i vari programmi televisivi hanno tentato di proseguire la messa in onda, nonostante le limitazioni e le varie misure di sicurezza. Soprattutto nell’ultimo periodo, i positivi al coronavirus sono aumentati esponenzialmente (anche se con sintomi lievi), rendendo ancora più difficoltosa la realizzazione delle varie trasmissioni Rai e Mediaset.

Maria De Filippi ha rinnovato tutti i format dei suoi programmi, in modo da garantire la registrazione delle puntate e fornire, come ogni anno, una grande varietà di prodotti di intrattenimento al suo pubblico. Ha rinnovato lo studio di Uomini e Donne, ha imposto tamponi e certificati per i partecipanti di C’è Posta per Te e, ormai da due anni, isola i ragazzi di Amici in casetta in modo da evitare la possibilità di un eventuale contagio. A quanto pare però, tutto questo non è bastato.

Amici: registrazione annullata, presenza di positivi

Ieri, mercoledì 26 gennaio, la registrazione di Amici è saltata, in seguito alla scoperta di soggetti positivi presenti nella scuola. Fortunatamente nessuno degli allievi è stato contagiato, eventualità da considerarsi impossibile dato che i ragazzi vivono da mesi isolati in casetta. Molti hanno ipotizzato che qualche tampone rapido riservato al pubblico, sia risultato positivo e che, di conseguenza, la produzione abbia invitato tutti a lasciare lo studio. In realtà, sembra che “gli untori” siano invece i ballerini professionisti. Andreas Muller, ad esempio, si trova già isolato da settimane, ma a quanto pare non è l’unico ad aver contratto il COVID-19.

Le identità dei ballerini professionisti positivi sono ancora ignote. Il motivo principale dello slittamento è stato quello relativo ad una riorganizzazione immediata, soprattutto per capire chi potrà aiutare i ragazzi durante le lezioni. Non si sa ancora quando verrà registrata la nuova puntata, ma sicuramente Maria De Filippi non ci lascerà sulle spine per troppo tempo.