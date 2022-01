Love is in the air anticipazioni: Eda difende Kerem

Vediamo meglio insieme per quale motivo la bellissima paesaggista decide di prendere le difese di Kerem e cosa succede poi.

Anche oggi, 28 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca, ovvero Love is in the air.

Dove sta succedendo qualcosa di particolare per quanto riguarda una delle principale protagoniste, ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Iniziamo con il dire che Kerem è assolutamente spaventato da Serkan perchè lo trova una persona veramente molto rigida e severa.

Eda difende Kerem ma…

Il bellissimo imprenditore, infatti vuole che tutto sia sempre impeccabile e non sente nessuna ragione se trova anche un minimo errore.

Kerem, infatti ha anche visto molte volte, Serkan che discuteva in modo animato con Eda ed ha paura che con lui possa fare molto di peggio, dato che tra di loro non c’è una particolare simpatia.

Il giovane, ha più volte confessato ad Eda che vuole lasciare l’ArtLife, perchè ha paura di avere questo incarico importante, ma fortunatamente grazie anche all’aiuto di Pina, decide di non farlo.

Con un fantastico progetto, Kerem si presenta a Serkan per mostrare cosa ha creato con tanta passione ed impegno.

Eda, vedendo quanto si è impegnato e capendo che è praticamente sull’orlo di una crisi di nervi si reca in ufficio da Serkan prima che arrivi Kerem.

La giovane e bellissima paesaggista chiede all’imprenditore di non esagerare con Kerem perchè ha bisogno di essere aiutato per affrontare questo nuovo lavoro che lo aspetta.

Per quanto riguarda invece la coppia formata da Piril ed Engin hanno fatto un passo molto importante insieme, ovvero il colloquio per la scuola del piccolo Can.

Non ci resta che attendere per vedere come si svilupperanno le varie questioni che in questo momento tengono viva l’attenzione su questa bellissima soap opera turca.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.