The Voice senior 3, ecco quando si farà: le anticipazioni sulla nuova edizione del talent show condotto da Antonella Clerici.

Anche quest’anno, The Voice Senior ha riscosso tantissimo successo sul pubblico, che ha potuto ammirare le performance di talenti non più giovanissimi ma comunque cristallini.

Dopo le blind audition tipiche del programma, i quattro giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Orietta Berti hanno formato le loro squadre; alla fine, il trionfo è stato di Annibale Giannarelli, nella squadra di Gigi D’Alessio. Anche se l’ultima edizione si è conclusa da poco, gli spettatori già si chiedono quando tornerà il programma di Antonella Clerici; ecco le anticipazioni a riguardo.

The Voice senior 3, ecco quando si farà: le anticipazioni sul programma

Stando a quanto riportato da TvBlog, ci sarà una terza edizione per il programma Rai di ‘Antonellina’; il talent show, visto il grandissimo successo in termini di ascolti, è stato confermato senz’alcun dubbio da parte della Rai.

Come facilmente intuibile, la nuova edizione sarà prevista per la prossima stagione televisiva, presumibilmente tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. I primi mesi della nuova stagione televisiva saranno piuttosto particolari per la Rai, poiché verranno trasmessi anche i Mondiali di Calcio in Quatar, che per l’occasione si giocheranno d’inverno.

Per questo motivo, la messa in onda di The Voice Senior potrebbe essere frammentata, oppure iniziare direttamente dopo le feste ma fermandosi per la settimana dedicata a Sanremo 2023.

Nonostante questo, il talent show potrebbe essere premiato con ulteriori puntate aggiuntive, dopo le tre in più già registrate per questa edizione; non si escludono ulteriori appuntamenti per il prossimo anno, magari anche con puntate speciali.

Oltre a The Voice Senior, la trasmissioni dei Mondiali del Qatar dovrebbero causare “problemi” anche ad altri programmi Rai, come ad esempio Ballando con le stelle; probabile che il programma di Milly Carucci debba cambiare giorno abbandonando il consueto sabato.

Per Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show non dovrebbero esserci problemi, considerando come il programma finirà presumibilmente prima dell’inizio della competizione calcistica.