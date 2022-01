Uomini e Donne, Tina attacca Ida in modo forte: l’opinionista ancora una volta contro la dama amica di Gemma.

Grandi novità per il trono over, nonostante la lingua tagliente di Tina Cipollari resti sempre la stessa. A quanto pare, la frequentazione di Gemma con Massimiliano si è interrotta sul nascere, con l’uomo che invece continua a vedere Nadia; la dama torinese è stata ancora una volta criticatissima dagli opinionisti per il suo comportamento, ma non è stata l’unica.

A finire nel mirino degli attacchi di Tina anche Ida Platano, che dopo la delusione con Diego ha deciso di iniziare una nuova frequentazione con Andrea, partita molto in sordina; cosa è successo tra le due.

Uomini e Donne: Tina attacca Ida in modo forte

Seduti al centro studio, Andrea e Ida hanno raccontato la loro uscita, ma la donna non è apparsa molto entusiasta ad entrambi gli opinionisti; dal canto suo, lei stessa ha ammesso che non è scattato ancora nulla.

“Secondo me non è partito in lei, conoscendo Ida, non mi sembra sia scattata la grande scintilla” le parole di Sperti confermate dalla dama, con Tina che invece l’accusa di essere come gemma.

“L’addio arriverà in modo naturale, forse non avverrà per niente questo trasporto conoscendo lei. Tu e Gemma Galgani correte dietro a questo famoso colpo di fulmine, non hai l’età di lei però sei una donna matura, sei già mamma quindi dovresti andare oltre che quando vedete un uomo subito il fuoco, l’amore non è sempre così” l’attacco diretto della Cipollari a Ida.

La dama è comunque frenata da scottature del passato: non solo Diego, ma anche Riccardo Guarnieri, tirato in ballo dalla De Filippi stessa. “Riccardo non l’hai più rivisto?” le parole di Maria, con la Platano che risponde di non averlo più visto ma di aver conosciuto con lui l’amore.

Leggi anche –> The Good Doctor shock: si ferma la messa in onda

“Dopo un amore così importante c’è questa paura di rilasciarsi andare” spiega la dama, ma la Cipollari pare non essere ancora d’accordo. “Stavano sempre a litigare, è stato un amore altalenante. Quando ti piace una persona il passato lo annulli proprio, lei è frenata da cosa?“.

Leggia anche –> Amici 21: salta la registrazione per Covid nella scuola? Ecco la verità

Gianni invece ha capito Ida ed ha spiegato come, anche involontariamente, certe esperienze cambino il nostro modo di agire. Scatterà la scintilla tra Ida e Andrea?