Bambini a tavola: come intrattenerli in modo efficace

Vediamo insieme 9 trucchi per intrattenere i bambini a tavola quando si è al ristorante e la situazione al tavolo diventa ingestibile. Cosa fare quando le grida dei vostri piccoli fanno scappare tutti? ecco tutti i consigli degli esperti.

Spesso chi ha i bambini piccoli deve fare i conti con il loro comportamento imprevedibile, soprattutto quando si pensa di uscire per una cena al ristorante o bere un semplice caffè al bar.

Se anche voi avete difficoltà a calmare i vostri piccoli quando vi trovate in luoghi affollati vi consigliamo di leggere questi 9 trucchi per intrattenere i bambini a tavola quando si va al ristorante.

Ovviamente ci vorrà molta pazienza e tanta astuzia, non è facile prendere in mano la situazione in alcuni contesti, non preoccupatevi perché è un problema molto comune, soprattutto quando ci si mette al tavolo e le urla rischiano di far scappare tutti.

Vediamo insieme quali sono i 9 consigli per gestire i vostri bambini.

Ecco 9 trucchi per gestire i vostri bambini al ristorante

Non cedere ai loro ricatti: Per prima cosa quando si va fuori a cena dovete ricordarvi che i vostri bambini non avranno voglia di stare seduti tutto il tempo al ristorante. Soprattutto se noteranno che appena vi metterete al tavolo con loro toglierete tutte le attenzioni nei loro confronti. Quindi muntevi di pazienza e usate giochi intuitivi per intrattenerli a tavola. Trattateli come adulti sin da subito: Appena preparate l’uscita per andare al ristorante iniziate sin da subito a trattare i vostri bambini come se fossero degli adulti che vengono con voi in un bel posto. Mi raccomando fate molti apprezzamenti al loro comportamento e date anche a loro il menù del ristorante. Quando si siederanno vicino a voi creerete sin da subito un legame magico che li terrà legati alla sedia. Prendete il loro cibo preferito: Consultate subito il menù per il vostro bambino e scegliete il suo piatto preferito. In questo modo oltre ad essere felice si sentirà considerato. Cercate di creare un tavolo con altri bambini: Se vi capita di uscire con altri amici che hanno dei figli cercate di mettere i vostri figli in un tavolo a parte. Meglio se il ristorante è dotato di tavolini piccoli per bambini. Si sentiranno più a loro agio e saranno liberi di giocare stando comunque seduti al tavolo. Origami che passione: Cercate di organizzare le vostre uscite portando con voi dei lavoretti da far fare ai vostri bambini. Munitevi di fogli per fare origami e tovaglioli per creare dei bellissimi lavoretti. Fateli disegnare: portare fogli e colori per farli sbizzarrire durante la cena, potreste fare un gioco del genere: se colorano 3 disegni bene, bene, bene, tra il primo e il secondo, poi in premio il gelato o il dolce che più desiderano è assicurato! Se hanno il broncio raccontategli una bella storia: una favola è quello che serve per far tronare il sorriso. Fatela durare almeno mezz’ora però. Le fiabe al ristorante devono essere un asso nella manica che non potete farvi mancare. Improvvisate un gioco con gli accessori del tavolo: Sapete benissimo che i bambini amano toccare qualsiasi cosa, quindi usate forchette, coltelli e sale per giocare insieme a loro. Se non vi ascoltano, usate la tecnologia: Se proprio non riuscite a farli calmare rimane un’ultima opzione, quella della tecnologia. Lo smartphone o il tablet sono l’unica cosa che li fa stare seduti? usateli, anche voi vi meritate una serata spensierata e divertente.