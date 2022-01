Cristina Marino, la maglietta bagnata mette tutto in bella mostra: l’attrice è sensuale e bollentissima, da infarto.

Nota a tutti per essere la moglie di Luca Argentero, Cristina Marino è un’attrice 31enne che incanta spesso non soltanto sul set di film o fiction, ma anche sui social con foto mozzafiato.

Recentemente in vacanza alle Maldive insieme al marito (grande protagonista su Rai 1 con la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani) la Marino si è mostrata sensuale come non mai alzando la temperatura; la maglietta bagnata mette tutto in bella mostra, da infarto.

Cristina Marino, la maglietta bagnata mette tutto in bella mostra: temperatura bollente

La Marino ha conosciuto Argentero nel 2015, sul set di Vacanze ai Caraibi; girando il film di Neri Parenti i due si sono innamorati e, qualche anno dopo, hanno coronato la storia d’amore sia con la nascita della loro primogenita sia con le nozze.

Se Luca Argentero è considerato un sex symbol, di certo in quanto a bellezza Cristina non ha nulla da invidiare al marito; la nuova foto postata sui social mostra tutta quanta la sua elegante sensualità, alzando di molto la temperatura.

La Marino si è infatti fatta ritrarre in una meravigliosa piscina naturale sull’Oceano Indiano, indossando una maglietta cortissima e attillatissima poiché bagnata dall’acqua.

“Find your peace” scrive l’attrice nella didascalia; in bianco e nero, l’attrice sfoggia tutta la sua bellezza e il suo corpo da sogno, spingendo i fan allo zoom con le sue curve. Immersa in una location del genere, la Marino sembra proprio una di quelle sirene dei racconti mitologici.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti; tutti sembrano pazzi per l’attrice, compreso ovviamente suo marito Luca Argentero, che non ci ha pensato due volte nel commentare con diverse emoticon della fiamma.

“Certo che Argentero non poteva scegliere donna migliore al suo fianco, siete perfetti insieme, classe ,eleganza, bellezza, la meraviglia” scrive una fan, esprimendo in sintesi il pensiero di tutti quanti