Grey’s Anatomy 18 sparisce da Disney+ : ecco cosa succede

Grey’s Anatomy 18: quando andrà in onda la nuova puntata del medical drama in Italia su Disney+? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In molti si staranno chiedendo quando si potrà vedere finalmente il nuovo episodio di Grey’s Anatomy 18 su Disney+. L’ultimo episodio andato in onda ha lasciato a bocca aperti un po’ tutti i fan, dato che ancora non si sa se uno dei beniamini dello show ideato da Shonda Rhymes potrebbe morire.

Infatti, il dottor Owen Hunt è vittima di un incidente in auto, dato che insieme alla moglie, la cardiochirurga Teddy Altman, e il chirurgo pediatrico Cormac Hayes si stavano recando a prendere un cuore per il trapianto del nipote di Hunt, il figlio di Megan, Farouk.

LEGGI ANCHE—>GREY’S ANATOMY: TORNANO CALLIE E ARIZONA

Purtroppo, come spesso è accaduto anche nelle scorse stagioni, le notizie riguardanti gli spoiler dello show non si hanno. E quindi si dovrà aspettare ancora qualche settimana prima di avere notizie al riguardo.

Infatti, Grey’s Anatomy 18 in questo momento è in pausa.

Grey’s Anatomy 18: quando andrà in onda la nuova puntata su Disney+?

Lo show tornerà in onda in America a fine febbraio, mentre in Italia verrà caricato un nuovo episodio il 23 marzo su Disney+.

Anche se l’incidente in cui è coinvolto Hunt è l’argomento principale, saranno trattati anche altri temi, come ad esempio il triangolo amoroso in cui è coinvolta la protagonista, Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.

LEGGI ANCHE—>9-1-1 LONE STAR: NON E’ ANCORA TUTTO RISOLTO, ANZI

Inoltre, si è parlato molto anche di un possibile ritorno di due ex protagoniste delle serie di Shonda Rhymes. Stiamo parlando delle dottoresse Callie Torres e Arizona Robbins.

Grey’s Anatomy è stato rinnovato per la 19° stagione, ma il Presidente della ABC ha già dichiarato, in una vecchia intervista “Alla fine, qualunque decisione riguardante quel franchise spetterà a Shonda Rhimes, Krista Vernoff e Ellen Pompeo.

La nostra posizione, invece, è che andremo avanti con Grey’s Anatomy il più possibile. E’ una delle serie di cui la ABC è più orgogliosa”.

Ed ancora ha detto “Grey’s Anatomy è ancora al top dal punto di vista creativo, è il nostro dramma più visto e uno dei migliori programmi televisivi. Penso che la stagione in corso sia straordinaria. Sta esplorando le storie e i personaggi nel modo più profondo possibile”.