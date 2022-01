Talco: 6 incredibili utilizzi che non immagini

Il talco (oppure borotalco) può avere diverse funzioni e, sulla base di queste, può essere utilizzato in sei modi alternativi.

Generalmente, l’utilizzo del borotalco (o talco) è associato esclusivamente alla cura e protezione della pelle. In realtà, le sue proprietà assorbenti e il suo profumo gradevole, permettono di contrastare altri problemi quotidiani, relativi sia della cura della persona, che della rigenerazione di determinati oggetti. Scopriamo insieme i sei usi alternativi del talco.

LEGGI ANCHE —> Alcol e Covid c’è una correlazione? Ecco un recente studio

Talco: 6 utilizzi alternativi ed inaspettati

Sostituto dello shampoo secco

Nel caso in cui sentiate la necessità di lavare i capelli, ma non avete tempo di farlo, potete utilizzare proprio il borotalco. Grazie alle sue proprietà assorbenti, se ne spolverate una piccola quantità sulla cute, assorbirà il sebo e il sudore in eccesso. Questa pratica, vi permetterà di guadagnare ancora un giorno, prima di dover effettivamente lavare la chioma con lo shampoo.

Lucidare i capi in pelle

Munitevi di un panno morbido e spolverate un po’ di borotalco. A questo punto, sfregate con delicatezza la superficie in pelle (che sia di un capo di abbigliamento oppure del rivestimento di un divano). Questo gesto vi permetterà di lucidare e rigenerare l’oggetto in questione.

Infoltire le ciglia

L’utilizzo è simile a quello dei primer allunganti presenti in commercio, i quali hanno la funzione di rendere le ciglia più lunghe, prima dell’applicazione del rimmel. Vi basterà infatti, spolverare una minima quantità di talco sulle ciglia (stando attenti al pulviscolo che può finire negli occhi) ed applicarvi sopra il mascara. Le vostre ciglia faranno invidia a Jessica Rabbit!

LEGGI ANCHE —> Carnevale: frittelle salate velocissime ed ottime, provale

Eliminare le formiche

Le formiche non solo sono infastidite dall’odore del borotalco, ma potrebbero anche rimanerne soffocate. Di conseguenza, se buttate un po’ di sostanza nel punto nevralgico, gli insetti spariranno completamente. Renderete l’ambiente meno confortevole.

Contrastare i cattivi odori

Se, ad esempio, le vostre scarpe dovessero cominciare ad emanare cattivo odore, vi basterà spolverare la soletta di borotalco e lasciarlo agire. Il mattino seguente, in un soffio, i cattivi odori saranno spariti.

Rimuovere le macchie dai tessuti

Avete lavato i vestiti in lavatrice, ma sono rimaste della macchie di grasso e unto? Ci pensa il talco a rimuoverle. Vi basterà versare una piccola quantità di prodotto sulla zona critica e lasciare agire per tutta la notte. Il mattino seguente, rimuovete il borotalco e la macchia sarà sparita come per magia.