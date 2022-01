Carnevale: frittelle salate velocissime ed ottime, provale

Carnevale: ricetta facile e veloce per preparare delle buonissime frittelle salate farcite con degli ingredienti speciali. Scoprite quali!

Il Carnevale è alle porte. Una festa amata dai bambini che coinvolge spesso gli adulti e mette di buonumore ed in questo periodo, legato all’emergenza sanitaria, un po’ di gioia ed allegria non guastano. È risaputo che, per gli italiani, ogni festa è un’ottimo escamotage per cucinare e mangiare qualcosa di buono.

LEGGI ANCHE —> Carnevale: ricetta velocissima delle chiacchiere dal risultato wow

Avete mai sentito parlare delle frittelle salate? Oltre alle classiche frappe ed alle castagnole, proprie di questa festa, oggi, vedremo come preparare con una ricetta super veloce e semplicissima. Scopriamo insieme tutto il necessario ed il procedimento per creare delle deliziose frittelle che potrete gustare in compagnia dei vostri familiari, degli amici o per i vostri bambini. Considerate anche l’opzione regalo. Sicuramente farete un figurone e tutti si leccheranno i baffi.

Frittelle salate buonissime: ricetta

Ingredienti (dose per 8 persone):

sale q.b.

1 litro di latte

4 pezzi di mele

50 g di farina di riso

600 g di farina tipo ’00

olio di semi d’arachide

600 g mix. di salumi (lardo, prosciutto e motsetta)

Tempo di preparazione: 1 h / Difficoltà: facile

Procedimento:

Prendere una ciotola ed amalgamare le due tipologie di farina, il latte incorporando anche i salumi. Ottenere una pastella liscia senza grumi e lasciare riposare per 30 minuti, nel frigo.

LEGGI ANCHE —> Castagnole: la ricetta super veloce e facilissima

Sbucciare le mele e togliere il torsolo e tagliarle a rondelle (spessore 3/4 mm.), passarle nella farina. Allo stesso tempo versare nella padella l’olio d’arachide quando sarà bollente immergere le mele nell’olio. Friggere le mele poche alla volta. Passati 4 minuti circa dovranno risultare dorate. Scolarle con l’aiuto di una schiumaiola. Salare a piacere e servire con i vari salumi.

Fonti: La cucina italiana