Semi di senape: gli utilizzi che non ti immagini ed i mille benefici

In pochi sanno che i semi di senape sono ricchi di antiossidanti, vitamine e sali minerali. Ma come possiamo integrarli nella nostra alimentazione? vediamo insieme tutti i benefici di cui non eri a conoscenza.

Molti conoscono la senape solo come la salsa da comparare al supermercato, ma in realtà, viene anche utilizzata per condire i nostri piatti con i semi della pianta.

Infatti sia i semi che le foglie sono commestibili e sono anche molto buoni, danno un tocco di sapore in più nella nostra dieta. In pochi sanno che questa pianta è anche molto ricca di sostante benefiche per il nostro organismo.

Ad esempio, mentre le foglie hanno una fonte di calcio e vitamine, i semi invece sono ricchi di fibre e magnesio. Ma non solo, in realtà esistono diverse tipologie:

la senape bianca il suo sapore è più delicato, questa tipologia è sicuramente la più conosciuta e usata

il suo sapore è più delicato, questa tipologia è sicuramente la più conosciuta e usata la senape nera è popolare per il suo forte aroma e sapore più pungente

è popolare per il suo forte aroma e sapore più pungente la senape marrone usata spesso per preparare la famosa senape di Digione, anche lei ha un gusto molto pungente

Ma andiamo a scoprire tutti i benefici di questi semi.

Semi di senape: ecco tutti i benefici e come assumerli

Come dicevamo i semi di senape contengono moltissimi benefici per il nostro organismo, questa pianta è ricca di antiossidanti e altri composti vegetali che aiutano il nostro corpo a rafforzare le difese immunitarie.

Ma non solo, sia i semi che le foglie contengono al loro interno diversi composti che aiutano il nostro organismo a sconfiggere diverse malattie, ad esempio gli isotiocianati presenti nei semi aiutano a prevenire la crescita e la diffusione di cellule tumorali.

La senape è ricca anche di carotenoidi, isorhamnetina e kaempferolo, questi antiossidanti aiutano il nostro organismo a difendersi da malattie come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache.

Già nell’antichità questa pianta venia utilizzata come rimedio tradizionale contro diversi disturbi, ora gli scienziati hanno comprovato tutti i benefici che abbiamo appena elencato.

Ecco qui sotto elencati tutti i benefici dei semi di senape:

Proteggono il nostro organismo da alcuni tipi di cancro

Abbassano i livelli di zucchero nel sangue

Proteggono dalla psoriasi

Riducono i sintomi della dermatite da contatto

Proteggono da alcune infezioni

Migliorano la salute cardiovascolare

Danno sollievo dai disturbi respiratori

Possono curare dolori localizzati

Proteggono dal veleno

Curano le malattie della pelle e dei capelli

Potrebbero aiutare a gestire il diabete

Alleviano i sintomi della menopausa

Potrebbero abbassare il colesterolo

Potete trovare i semi di senape in qualsiasi negozio biologico o anche nei supermercati ben forniti e ovviamente online.