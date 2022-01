Sanremo 2022: nuovo caso di Covid ed è caos

Ancora un imprevisto per Amadeus: nuovo caso di Covid a Sanremo 2022 pochi giorni dall’inizio del Festival della canzone italiana

Che sarebbe stato un Sanremo diverso se lo aspettavano un po’ tutti, ed ora è ben evidente cosa vuol dire. Un nuovo caso di Covid coinvolge il Festival di Sanremo 2022, a pochi giorni dall’esordio. Una notizia pessima per l’amatissimo presentatore, che ora dovrà fare i conti con la situazione.

Anche il Festival della canzone italiana, infatti, sta avendo a che fare con le conseguenze della pandemia. Purtroppo a ormai 6 giorni dall’inizio della competizione spunta una nuova positività che mette in pericolo il corretto andamento della preparazione.

Nuovo caso di positività a Sanremo 2022, ecco cosa succederà ora

Manca meno di una settimana all’inizio del più grande evento televisivo del nostro Paese. Tuttavia, un nuovo caso di covid a Sanremo 2022 ne mette in pericolo l’esordio. Secondo l’agenzia Ansa, infatti, un addetto ai lavori è risultato positivo al tampone.

L’operaio avrebbe riscontrato la sua positività dopo un tampone di controllo, previsto dal protocollo del Festival. Una notizia che mette in guardia gli organizzatori della 72esima edizione della kermesse tutta italiana.

Purtroppo non è il primo caso di positività che spunta durante la preparazione del Festival tanto atteso. Solo una settimana fa, infatti, era risultato positivo un orchestrale Rai, oltre al giovane cantante Aka7Even.

Tuttavia, proprio nella giornata di ieri è arrivata la notizia della negatività del cantante scoperto grazie al programma “Amici di Maria De Filippi”. Una notizia che dunque sancisce la certezza della sua presenza in gara.

Da quanto si apprende da diverse fonti, l’operaio risultato positivo è ora asintomatico e non è in condizioni che richiedono il ricovero. Tuttavia, la notizia di una nuova positività ha messo in luce la necessità di controlli rigidi volti ad evitare conseguenze spiacevoli.

Si avvicina dunque il grande giorno del Festival di Sanremo 2022 e, covid permettendo, ci si aspetta grandissime emozioni dai concorrenti in gara e, ovviamente, dai vincitori dell’edizione 2021. Parliamo infatti dei Maneskin, i quali saranno presenti in una delle 5 serate Rai.