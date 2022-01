Gf Vip: un concorrente vuole parlare con un prete, ecco di chi si tratta

Quest’anno il Grande Fratello Vip ci sta fornendo innumerevoli situazioni paradossali: un concorrente ha chiesto di parlare con un prete.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sta fornendo moltissimo materiale per così dire “trash”, talmente paradossale da far invidia alle interviste dell’iconica Barbara D’Urso. Abbiamo assistito all’ipotetico trio scandaloso moglie-marito-amante di Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge; siamo poi passati al rapporto odi et amo tra Sophie e dell’influencer italo-americana; non dimentichiamoci poi dei continui cambi di rotta sentimentali dell’ex tronista, la quale è passata dall’attrazione fisica per Gianmaria Antinolfi, al fidanzamento repentino con la new entry Alessandro Basciano. Insomma, quest’anno tutti i partecipanti hanno perso il lume della ragione, oppure semplicemente stanno seguendo un copione scritto male. Ora – per aggiungere legna sul fuoco – è successo qualcosa che potremmo definire al limite dell’incredibile: un partecipante, apparentemente disperato, ha chiesto addirittura di vedere un prete.

Gf Vip: un partecipante chiede di vedere un prete

Ebbene sì, l’ex tentatore di Temptation Island – Alessandro Basciano – ha chiesto alla produzione del Grande Fratello Vip di vedere un prete: “Vorrei parlare con un prete. Che ci vuole? Ci sarà un sacerdote qui vicino, no? Penso che possono farmi parlare con uno di loro che mi aiuti. Basta anche un colloquio via voce che mi faccia sentire libero” – ed ha poi aggiunto – “Non c’è mai stata in tutte le edizioni una cosa così, però mi farebbe stare meglio”. Di cosa vorrà parlare Basciano? Vorrà confessare i suoi pensieri peccaminosi per Sophie Codegoni? Oppure farà riferimento al senso di colpa per aver lasciato il figlio a casa durante la sua partecipazione? Insomma, quest’anno il Grande Fratello Vip ha preso una forma completamente inaspettata, priva di alcun senso logico.

Nel frattempo, Alessandro e Sophie si sono lasciati per l’ennesima volta. Il motivo? Sophie ha chiacchierato con Delia dopo la puntata. A quanto pare, secondo Basciano, la fidanzatina non avrebbe dovuto rivolgere la parola alla Duran, colpevole di averlo nominato. “Ragazze, ha giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con me” – ha ammesso Sophie – “Tutto è nato perché io ho parlato con Delia […] Ha esagerato, mi dispiace, ma non lo capisco più. Tra le altre cose è arrivato a chiamarmi buffona”. Insomma, sembra che Basciano abbia perso raziocino e consapevolezza, forse più che chiamare un prete, sarebbe il caso che abbandonasse la casa, no?