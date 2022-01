Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo all’interno della nostra soap opera preferita turca per quanto riguarda la paternità di Kemal.

Anche oggi, 26 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air.

In questo momento si sta cercando di capire se effettivamente Serkan ha come padre biologico Kemal.

Iniziamo con il dire Aydan è assolutamente stupita ed incerta su chi sia il padre del figlio e questo ovviamente la mette in fortissima agitazione.

Aydan ha ragione su Kemal

La donna decide di andare dal compagno proprio quando arrivano i risultati del test del Dna che ha deciso di far fare, avendo così una risposta sicura.

Dal test si capisce quindi che Kemal è il vero padre di Serkan, e questa notizia non sarà affatto facile da comunicare a nessuno dei due interessanti perchè non si sopportano minimamente.

Kerem ha spesso avuto dei dubbi su Serkan ed ha anche dichiarato ad Eda che non vuole più lavorare a stretto contatto con l’imprenditore della ArtLife.

Il suo modo di fare mette in agitazione Kerem e per questo motivo non si sente libero di esprimersi.

Pina, però cerca di convincerlo a presentare il suo perfetto lavoro direttamente a Serkan, perchè non deve avere nessun timore.

Per quanto riguarda Piril, invece, sembra che abbia un’amante ma Engin ci vuole vedere assolutamente chiaro.

Inizia così a seguire il marito ed è pronta a coglierlo sul fatto, ma si accorgerà solamente che è meno presente al lavoro perchè ha aperto un’agenzia di catering tenendole nascosto il tutto.

Come la prenderà questa notizia, e soprattutto il fatto che le ha tenuto nascosto qualcosa? Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire meglio tutte le vicende che ci sono.

L’appuntamento quindi è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.