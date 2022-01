Black out: tutto sulla nuova fiction con Alessandro Preziosi

Black Out: nuova fiction per Alessandro Preziosi. Scopriamo insieme la trama, quando andrà in onda e su che canale potremmo vederlo.

Una nuova fiction per uno degli attori più amati dal pubblico, Alessandro Preziosi. Infatti, a febbraio inizieranno le riprese di Black Out, che prossimamente potremmo vedere su Rai 1.

Oltre al grande attore italiano, saranno presenti anche Marco Rossetti, Aurora Ruffino e Rike Schmid. Si tratta di una collaborazione fra il nostro paese e la Germania. Infatti, Rike Schmid è una grande attrice tedesca.

LEGGI ANCHE—>DOC 2: SAURINO DICHIARAZIONE SHOCK “PER LORENZO NON E’ FINITA”

Ancora non sappiamo quando andrà in onda questa nuova fiction, dato che ancora dovranno iniziare le riprese. Andiamo a scoprire qualcosa in più di Black Out. Quello che sappiamo è che ruota tutto intorno ad un paesino di montagna, che a seguito di una valanga, rimane isolato, da qui il nome della fiction.

Black Out: nuova fiction con Alessandro Preziosi

Ma chi guarderà Black Out si porgerà molte domande, dato che i dubbi sono molti: cos’è realmente successo e perché? Piano piano si arriverà a dare le risposte a queste ed altre domande. In poche parole, saranno quattro serate thriller, girate sulla neve.

Alla regia, troviamo Riccardo Donna, che ha lavorato tra l’altro a Un Medico in Famiglia, Le Ragazze di Piazza di Spagna, Raccontami una storia e Questo Piccolo Grande Amore.

LEGGI ANCHE—>LOVE IS INTHE AIR: SERKNA VIENE MESSA ALLA PROVA LA SUA PATERNITA’

Le riprese, come già abbiamo anticipato sopra, non sono ancora iniziate e si svolgeranno in Trentino – Alto Adige, nella Valle di Primiero.

Alessandro Preziosi torna sulla Rai dopo corca 3 anni di assenza. Infatti, le ultime fiction alle quali ha partecipato (Masantonio e Non mentire) sono andate in onda su Canale 5.

Oltre al bell’attore, ci sarà anche Marco Rossetti, che in questi giorni lo possiamo vedere alle prese in un’altra fiction della Rai con protagonista Luca Argentero, ovvero Doc – Nelle tue mani 2, che sta avendo molto successo. In questa occasione veste i panni di un nuovo personaggio Damiano Cesconi.

L’attore Alessandro Preziosi torna in tv dopo un Masantonio, che non ha avuto il successo sperato ed ha spiegato “Il mio lavoro finisce e inizia sul set. La scelta di iniziare in questo periodo segue una logica che non mi appartiene. Certo avrei preferito che la vedessero più persone”.