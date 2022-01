Una vita: Jacinto è in ansia per il suo arrivo

Una vita anticipazioni, Jacinto è in ansia per il suo arrivo: ecco cosa succede al simpatico portinaio di Acaçias.

Non mancheranno di certo le emozioni nelle prossime puntate della soap spagnola di Canale 5; Genoveva è pronta a tornare in libertà e, col sostegno dell’arciprete, a riprendere la sua vita da signora e soprattutto ad ottenere l’agognata vendetta contro Felipe.

L’avvocato è disperato ma non ha nessuna intenzione di arrendersi e rinunciare ad ottenere giustizia per l’omicidio di Marcia; disperato è anche Antonito, sotto ricatto e in crisi con Lolita, che pare stare male non soltanto di cuore ma anche di salute, con una brutta tosse e diversi schizzi di sangue.

Tragedie in arrivo ad Acaçias, così come è in arrivo qualcuno che crea tantissima ansia al portinaio Jacinto.

Una Vita anticipazioni, Jacinto è in ansia per il suo arrivo: che succede al portinaio

Come sappiamo, Marcelina è da tempo a Barcellona per sostenere un suo zio malato; mentre Jacinto sente la sua mancanza, dovrà fare i conti con l’arrivo ad Acaçias di due donne piuttosto curiose, Benigna e Indalecia, rispettivamente zia e cugina della moglie.

Il portinaio è terribilmente in ansia per la situazione, considerando il carattere delle due, specie della più anziana; purtroppo per lui, si renderanno tutti presto conto di quanto sia difficile trattare le due donne, anche se tutta la soffitta cercherà di aiutare Jacinto nel “prendersi cura” di loro.

A questo punto, per addolcire Benigna, Jacinto ha soltanto una soluzione: trovarle uno spasimante. Notando l’interesse della donna per Servante, storico personaggio della serie e attuale proprietario della pensione, cercherà in tutti i modi di far scoccare la scintilla tra i due, creando situazioni divertenti e gag esilaranti.

Servante cederà alle lusinghe di zia Benigna? L’uomo, dopo essere rimasto vedovo, non pare essere interessato ad una nuova storia d’amore, ma mai dire mai…ne sapremo sicuramente di più guardando la soap, come al solito trasmessa su Canale 5 a partire dalle 14.10.