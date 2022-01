Samanta Togni, ecco dove si sta rifacendo una vita la ballerina e conduttrice televisiva: veramente da non credere.

Nata a Terni nell’81, Samanta Togni è meglio conosciuta da tutti per essere stata per tantissimi anni una delle ballerine professioniste di Ballando con le stelle, dove più volte ha anche trovato l’amore (ad esempio con Stefano Bettarini e Christian Panucci, due ex-difensori).

Conclusa l’esperienza al programma di Milly Carlucci, e già negli ultimi anni come insegnante, ha cominciato ad essere inviata e conduttrice di diversi programmi Rai, come ad esempio Buongiorno Benessere e I fatti vostri. Oggi però si sta rifacendo una nuova vita: ecco dove.

Samanta Togni, ecco dove si sta rifacendo una vita la ballerina e conduttrice televisiva

Sposata ormai da quasi due anni col chirurgo Mario Rossi, la Togni ha annunciato sui social una scelta radicale per la sua vita; proprio insieme al marito infatti, si è trasferita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Un cambiamento di vita radicale, che a quanto pare sarebbe stato causato da una recente delusione in ambito lavorativo; la Togni doveva condurre un programma su Rai 2, ma poi è stato cancellato e così ha deciso di raggiungere il marito a Dubai.

Leggi anche –> Scarpe da ginnastica: sapete a cosa servono i fori laterali? Da non credere

“Non sono mai stata un’amante di Dubai. Sono arrivata qui col pregiudizio, con quell’atteggiamento di chi sa di essere nato nel Paese più bello del mondo… pieno di storia e di bellezze naturali” le parole dell’ex-ballerina, per cui il trasferimento almeno all’inizio è stato molto difficile.

Leggi anche –> Carmen Russo: svelato il suo guadagno shock al Grande Fratello

“I primi tempi mi sono sentita ingoiata dai grandi palazzi, da tutta questa maestosità. Sono arrivata qui con una delusione nel cuore per la cancellazione del mio programma (uno dei tanti depennati dall’oggi al domani). Poi ho cominciato a guardare tutto questo come una grande opportunità che la vita mi stava regalando. E così è stato!“ spiega la Togni, che dice di essere stata accolta da una grande comunità italiana e di aver trovato il suo posto in questo “nuovo” mondo ancora grazie alla danza.