Carmen Russo: svelato il suo guadagno shock al Grande Fratello

Carmen Russo ha da poco lasciato la casa del Grande Fratello Vip: ecco la cifra guadagnata durante le settimane di permanenza.

Carmen Russo, classe 1959, è una ballerina, showgirl e attrice italiana. Sicuramente, a fronte del suo bagaglio artistico e televisivo, non poteva non essere considerata da Alfonso Signorini per entrare nella famosa casa dei vipponi. Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, venne particolarmente apprezzata dal pubblico a casa. Fu proprio lei, insieme a Katia Ricciarelli e ora Kabir Bedi, ad essere (in un certo senso) un punto di riferimento per gli altri partecipanti più giovani. Ha dimostrato di essere divertente, allegra, determinata, un’ottima cuoca e donna di casa, costruendo un bellissimo rapporto con Malina, Katia, Miriana e tutti gli altri coinquilini del Grande Fratello Vip. Tuttavia, il voto popolare ha scelto per la sua eliminazione e l’iconica ballerina è da poco tornata a casa dal marito e dalla figlia Maria.

Carmen Russo, la cifra shock del Gf Vip

Finita la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Carmen Russo è intervenuta come ospite da Silvia Toffanin, la quale – come accade di consueto – intervista tutti gli eliminati del programma condotto da Signorini. In occasione dell’invito a Verissimo, si sono presentati in studio anche il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria. L’ex ballerino ha ammesso di aver contratto il covid durante le vacanze natalizie e di non aver detto niente per evitare che la moglie abbandonasse il gioco: “Voglio ringraziare le mamme della scuola di Maria, che mi sono state vicine quando Carmen era al Gf Vip e soprattutto quando ero isolato […] Non ho detto niente perché avevo paura che uscisse, so com’è fatta”. E forse Turchi ha fatto bene a tutelare la permanenza di Carmen nella casa, sapete perché? Ecco quando ha guadagnato la ballerina!

Secondo i rumors, Carmen Russo avrebbe accettato di partecipare al Grande Fratello Vip concordando una somma di circa 7.000 euro a settimana. Calcolate che la ballerina è entrata i primi di settembre ed è uscita i primi di gennaio. Insomma, la nota showgirl si è portata a casa una cifra abbastanza consistente, una cifra che sarebbe lievitata se solo il pubblico non avesse preferito la sua eliminazione.