Piumoni: come averli sempre profumati in modo veloce

Piumoni: come averli sempre puliti e profumati. Ecco dei rimedi naturali e veloci da utilizzare per ottenere questi risultati.

Il periodo invernale è molto bello per via delle tante ricorrenze e dell’atmosfera magica che portano con sé. L’unico aspetto negativo è il freddo. I termosifoni, le stufe, le coperte di lana o di pile diventano fondamentali ed il piumone rappresenta il nostro miglior alleato, in questo tempo. Tutti gli amanti dei piumoni però sanno benissimo che richiedono un impegno particolare.

LEGGI ANCHE —> Panni in casa: come asciugarli velocemente con questi trucchi

C’è chi deve fare molta fatica per inserirli nel letto perchè ha una soluzione da mettere all’interno del copri piumino e chi, invece, ha la soluzione più pratica: tutto incorporato. Del lavaggio, poi, non ne parliamo. Introdurre un piumone nella lavatrice è un’impresa non da poco! Il loro volume non aiuta. Spesso ci si trova a doverli pulire come si può; considerando che in questo modo non sempre sono belli puliti e profumati.

Piumoni da letto: rimedi naturali per averli puliti e profumati

Sappiate che per lavare e mantenere puliti e profumati i piumoni nel tempo non è necessario ricorrere alla tintoria ed alla lavatrice. Esistono delle soluzioni naturali utilissime. Scopriamo insieme alcuni rimedi che doneranno ai nostri piumoni un profumo e un pulito eccezionale:

Bicarbonato ed olio essenziale: mescolare del bicarbonato con 2-3 gocce di olio essenziale. Strofinare il composto sul l’ausilio di una spazzola. Questo procedimento dall’azione igienizzante farà acquistare al piumone un profumo di pulito ottimo ed eviterà la formazione degli acari della polvere. (NB: non passare su tutta la superficie, ma provare, prima, su una piccola parte di tessuto).

LEGGI ANCHE —> Lenzuola: si sente odore di umido? Ecco come rimediare velocemente