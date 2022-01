Incastrati 2, Ficarra e Picone rompono il silenzio su un sequel per il film arrivato in streaming su Netflix: le parole.

Duo comico da anni protagonista delle scene italiane, Ficarra e Picone sono recentemente tornati sotto ai riflettori grazie alla loro nuova pellicola, Incastrati, arrivata in concomitanza delle festività natalizie in streaming su Netflix.

Dopo il grande successo al cinema de Il primo Natale, la coppia è tornata in grande stile con una serie che ha riscosso parecchio successo sulla piattaforma, piazzandosi addirittura tra i più visti all’esordio. In molti si chiedono quindi se ci sarà un sequel; a rispondere, direttamente Ficarra e Picone.

Incastrati 2, Ficarra e Picone rompono il silenzio

Intervistati dal settimanale Tele Più, Ficarra e Picone hanno mostrato tutta la loro soddisfazione per il successo ottenuto dal film; si aspettavano di avere successo in streaming su Netflix, ma non così tanto.

“Eravamo convinti della qualità della serie. Siamo fortunati, ciò che piace a noi piace al pubblico. Se arriverà Incastrati 2? Noi vorremmo prima la stagione tre” spiegano i due.

D’altronde, il finale della serie che abbiamo ammirato in queste settimane è piuttosto aperto, e lascia dunque la possibilità di continuare la narrazione. Curioso anche il rapporto che i due protagonisti hanno col cibo, a quanto pare ispirato alla vita degli stessi attori.

“Non sono intollerante ma ogni volta che li mangio sto male. Quindi questa cosa è ispirata alla vita vera” spiega Picone parlando dell’intolleranza ai latticini del suo personaggio.

Il duo, che sia al cinema o sul piccolo schermo, riesce sempre a divertire il pubblico grazie alle gag che si instaurano quando interagiscono; in molti allora si chiedono se il loro rapporto sia così anche lontano dalle telecamere. In merito alle battute di Incastrati, i due hanno rivelato: “Alcune sono nate in fase di scrittura, altre improvvisando sul set”.

Il sodalizio fra Ficarra e Picone e Netflix dovrebbe quindi continuare; aspettiamoci di saperne di più prossimamente.