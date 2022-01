Semi di Chia: ecco cosa succede al tuo corpo se li mangi tutti i giorni

Fibre : 11 grammi

: 11 grammi Proteine : 4 grammi

: 4 grammi Grassi: 9 grammi (5 dei quali sono omega 3)

9 grammi (5 dei quali sono omega 3) Calcio : 18% dell’assunzione giornaliera raccomandata

: 18% dell’assunzione giornaliera raccomandata Manganese : 30% dell’assunzione giornaliera raccomandata

: 30% dell’assunzione giornaliera raccomandata Magnesio : 30% dell’assunzione giornaliera raccomandata

: 30% dell’assunzione giornaliera raccomandata Fosforo: 27% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Hanno anche zinco, vitamina B3, vitamina B1 e B2 e questa quantità ha solamente 137 calorie, e non contengono neanche glutine al loro interno.

Ma come possiamo mangiarli? Il modo migliore e più efficace sarebbe a crudo, sempre massimo due cucchiai come indicavamo.

Oppure potete metterli insieme al vostro latte vegetale, o ad un succo di frutta ed aspettiamo che si addensi un pochino.

Possiamo anche farlo la sere precedente per il mattino in modo tale che diventi un vero e proprio pudding super benefico.

Vi ricordiamo di non superare mai la dose di due cucchiai perchè hanno anche un effetto lassativo.

Quindi i nostri amati semi di chia ci aiutano ad avere un ottima energia durante la giornata e controllano anche il livello del nostro zucchero nel sangue, oltre che al colesterolo e alla pressione perchè apportano benefici a tutto il sistema cardiovascolare.

Ci aiutano con il nostro senso di fame perchè assorbono acqua fino a circa 12 volte il loro peso, e di conseguenza ci fanno mangiare meno!

Hanno anche importantissime proprietà antinfiammatorie e nell’antichità venivano utilizzati anche per chi era allergico.

Il loro gusto, per chi se lo stava chiedendo è assolutamente neutro e proprio per questo motivo lo possiamo mangiare con il cucchiaio per la nostra dose giornaliera oppure aggiungerlo alla frutta o nelle verdure.

Ultimo consiglio, se vogliamo pulire il nostro intestino lasciamo i semi di chia nell’acqua a temperatura ambiente, si solidificheranno un pochino e la mattina dopo prendiamoli a stomaco vuoto.

Come sempre vi ricordiamo che prima di apportare qualsiasi modifica alla vostra dieta chiedete sempre consiglio al vostro medico curante!